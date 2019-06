Pentaquark | Lhc conferma l’esistenza e la struttura di questa nuova particella

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) (foto: Cern) Il, unateorizzata dal premio Nobel per la fisica Murray Gell-Mann, appena scomparso, è proprio come lui l’aveva immaginato. Oggi, Lhcb, uno dei quattro grandi esperimenti presso il grande Large Hadron Collider (Lhc) al Cern di Ginevra, ha annunciato di aver osservato con maggiore precisione un nuovo, già scoperto nel 2015, e di averne studiato meglio la. L’esperimento Lhcbladel, composta da cinque quark, così come era stata pensata. I risultati sono pubblicati su Physical Review Letters. Nel 1964, i fisici Murray Gell-Mann e George Zweig hanno formulato per la prima volta la teoria dei quark. I due scienziati introdussero queste particelle per spiegare ladegli adroni, particolari particelle subatomiche composte, un’ampia categoria in cui rientrano mesoni e barioni (che a loro ...