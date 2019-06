Michael Phelps | “Ho lottato contro ansia e depressione | mi sono chiesto se valesse la

ilfattoquotidiano

"Mi sono chiesto più volte se aveva senso vivere ancora". Le tragiche parole di Michael Phelps. Il nuotatore olimpionico più vincente della storia, uno degli atleti più dotati al mondo, ha sofferto di depressione. Lo ha spiegato in un tweet lanciato sabato scorso sul suo profilo. "Ho lottato contro l'ansia e la depressione e mi sono chiesto più volte se aveva senso vivere ancora – ha scritto Phelps – Toccato il fondo ho deciso di allungare una mano e chiedere aiuto ad un terapista autorizzato. Questa decisione alla fine mi ha aiutato a salvarmi la vita. Per questo genere di cose non devi aspettare". 33 anni, 28 medaglie vinte in carriera, l'atleta di Baltimora è ...

