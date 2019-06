Huntington | Una malattia complessa

fondazioneserono

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ladiè una patologia neurodegenerativa ereditaria e ogni figlio di una coppia di portatori dei geni che predispongono al suo sviluppo ha il 50% di probabilità di presentarla. A parlare dellae dell’associazioneOnlus è Maria Grazia Fusi, una dei fondatori. Dall’intervista emergono tanto impegno nel supportare malati e caregiver e molta fiducia nella ricerca per trovare nuove cure. Ladiè una, spiega Maria Grazia Fusi, e presentandosi intorno ai 40 anni, comporta sintomi e problematiche che pesano sui malati, e su chi li assiste, per molti anni a seguire. L’Associazione si occupa di dare il suo aiuto a queste persone, sotto diversi aspetti, a cominciare dal supporto psicologico che è molto importante dal momento in cui viene formulata la diagnosi in poi, sia per chi è affetto dalla, che per ...

Allevatoreinfo : RT @OggiScienza: #Huntington, uno studio indaga una terapia sperimentale: partecipa anche l’Italia, per un totale di 660 pazienti coinvolti… - capt_miki : RT @Potemkin959: @maxdantoni @lucabattanta Non hanno scelta, lo showdown era inevitabile Ne parlava Samuel Huntington 15 anni fa del fatto… - OggiScienza : #Huntington, uno studio indaga una terapia sperimentale: partecipa anche l’Italia, per un totale di 660 pazienti co… -