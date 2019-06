Finale Nations League 2019 | Portogallo-Olanda | data | programma | orario e tv

L’Olanda vola - battuta in rimonta l’Inghilterra : è Finale di Nations League! [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

LIVE Olanda-Inghilterra 3-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli Oranje raggiungono il Portogallo in finale!

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli oranje vedono la finale!

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : disastro Maguire - ne approfitta Promes! Vantaggio Oranje

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : il Var manda il match ai supplementari!

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : annullato il gol di Lingard!

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : de Ligt si fa perdonare e pareggia i conti!

LIVE Olanda-Inghilterra 0-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : i Tre Leoni gestiscono il vantaggio!

LIVE Olanda-Inghilterra 0-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : i Tre Leoni vanno al riposo in vantaggio!

LIVE Olanda-Inghilterra 0-1 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : Rashford la sblocca su rigore!

LIVE Olanda-Inghilterra 0-0 - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : ritmi sostenuti in Portogallo!

LIVE Olanda-Inghilterra - SemiFinale Nations League 2019 in DIRETTA : si parte a Guimarães

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l'egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona, ...