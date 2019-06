Destiny 2 potrebbe arrivare su Nintendo Switch

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019)2 sta persu? Probabilmente no, ma un nuovo rumor afferma che è esattamente ciò che sta accadendo, segnala Comicbook. Le informazioni arrivano attraverso quello che sembra essere un pezzo di materiale promozionale cheessere reale oessere falso. È probabile che sia falso. In ogni caso, afferma che2 arriverà su. Come saprete, Bungie non ha mai parlato del possibile arrivo del titolo su, non ha nemmeno accennato alla questione.Vale anche la pena sottolineare che, oltre a non essere altro che un falso,essere un errore di stampa, che non è così raro come sipensare. Ancora una volta,2 che arriva susembra un po' inverosimile, ma questo nuovo rumor è sufficiente per dare ai possessori dell'ibrida la speranza che lo sparatutto stia arrivando. Se sarà così, ...

Eurogamer_it : #Destiny2 in arrivo su #NintendoSwitch? - infoitscienza : Destiny 2 potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch - cyberanimax : -