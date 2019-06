Barbara D’Urso legge una mail che incastra Pamela Perricciolo | «Chiedevano soldi a tuo

Cicciolina mostra un po’ troppo da Barbara D’Urso : l’incidente piccante in diretta a Non è la D’Urso : Imprevisto hot per Cicciolina a Live-Non è la D’Urso. L’ex attrice a luci rosse è tornata sulla poltrona dell’uno contro tutti per confrontarsi con 5 opinionisti del programma di Barbara D’Urso. Nel corso dell’acceso confronto, però, ha mostrato un po’ troppo, rendendo il dibattito ancor più bollente. Complice un abito piuttosto striminzito in proporzione alle sue forme generose, a un certo punto è successo l’inaspettato. In particolare, la già ...

Marco Carta - molto provato per la notte in cella - ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più : Ieri sera Marco Carta è andato a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità in merito all’arresto per il furto delle 6 magliette della Rinascente. “Suona l’allarme, arriva la vigilanza, ci... L'articolo Marco Carta,molto provato per la notte in cella, ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara D’Urso parla di Mauro Berardi : su Instagram il post per il padre dei suoi figli : Un amore grande che non si spegne con il passare degli anni: Barbara D’Urso dedica un nuovo post su Instagram a Mauro Berardi, il padre dei suoi figli. Produttore cinematografico romano, molto conosciuto nel mondo del cinema per aver collaborato con i più grandi attori e registi, Mauro Berardi è stato l’uomo più importante nella vita della D’Urso. Il loro amore, nato sul set, è durato dal 1982 sino al 1993, regalando alla conduttrice i figli ...

Barbara D’Urso ascolti : Live batte Conti e Incontrada e fa record : Live Non è la d’Urso, ascolti 5 giugno: Barbara d’Urso batte i Seat Music Awards di Conti e Incontrada Era una delle puntate più attese, quella di ieri sera di Live Non è la d’Urso, perché Barbara d’Urso ha avuto ospiti Pamela Perricciolo (ex agente di Pamela Prati) e Marco Carta, protagonista negli scorsi giorni della cronaca per il presunto furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano. Per il programma di Canale5 ...

Barbara D’Urso rimprovera Zequila : “Questo è quello che pensi tu!” : Pomeriggio 5: Antonio Zequila rimproverato in diretta da Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha ospitato Antonio Zequila per il talk dedicato alla cronaca rosa. Argomento del giorno a Pomeriggio Cinque? Le follie delle persone ricche. Tra queste non poteva mancare Taylor Mega. Taylor è stata attaccata da Zequila, che l’ha accusata di non essere amata dai telespettatori e per questo avrebbero reso la sua permanenza all’Isola ...

Mauro - ex di Barbara D’Urso e papà dei suoi figli. Lo avete mai visto? : Fiera partenopea e amica del suo amatissimo pubblico, Barbara D’Urso si è guadagnata la sua bella fetta di telespettatori, ancora oggi rimasti fedeli ad uno stile di conduzione decisamente fuori dalle righe. Esuberante e sempre pronta a mettersi in gioco, la bellissima Carmelita ha un passato un po’ turbolento sia sul fronte familiare che sul fronte sentimentale. Sin da giovane decide di intraprendere la carriera televisiva, inizialmente come ...

Barbara D’Urso : le parole sull’ex fidanzato Mauro e Massimo Troisi : Barbara d’Urso: le parole nostalgiche sull’ex fidanzato Mauro Berardi e su Massimo Troisi 25 anni fa, il cinema, la tv e il teatro italiano piangevano la scomparsa di Massimo Troisi, artista e attore unico nel panorama del Bel Paese. Oggi in tanti hanno ricordato il napoletano e tra questi c’è stata anche Barbara d’Urso, nota […] L'articolo Barbara d’Urso: le parole sull’ex fidanzato Mauro e Massimo ...

GF16 - Michael Terlizzi criticato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque : Michael Terlizzi è stato eliminato dalla casa del GF, Barbara D’Urso lo critica a Pomeriggio Cinque E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata ampiamente dedicata a ciò che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara D’Urso a parlare del … Continue reading GF16, Michael Terlizzi criticato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso a Michael Terlizzi : “Eri paranoico” : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dice la sua su Michael Terlizzi E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata ampiamente dedicata a ciò che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara d’Urso a parlare del reality, tra i quali anche alcuni ex concorrenti di quest’ultima edizione come Michael Terlizzi. E proprio su ...

Furto t-shirt - Marco Carta chiama in lacrime Barbara D’Urso. Il racconto in diretta a Pomeriggio 5 : Marco Carta è stato arrestato per un Furto di magliette venerdì sera ma l’arresto non è poi stato convalidato dal giudice. Mentre Carta e la donna uscivano dalla Rinascente di Milano, intorno alle 20.30 di venerdì sera, era scattato l’allarme e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti. La donna (Fabiana Muscas, 53 anni, infermiera dell’ospedale Brotzu di Cagliari, per la quale è stato convalidato l’arresto eseguito dalla ...

Grande Fratello - ascolti 3 giugno : Barbara D’Urso vola e stravince : Grande Fratello 2019, ascolti Semifinale: Barbara d’Urso al 21% batte Rai1 È andata in onda ieri, lunedì 3 giugno, la Semifinale del Grande Fratello 2019. E anche ieri sono stati ottimi gli ascolti del reality show condotto da Barbara d’Urso che ha totalizzato 3.366.000 telespettatori e il 21% di share. Un ottimo risultato considerando che ieri si è scontrato con un film tv inedito su Rai1 dal titolo Volevamo andare lontano – ...

Gf - urla e parole grosse in diretta : Francesca esplode - Barbara D’Urso furiosa : esplode il gf. All’interno della cosa volano gli stracci tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. I due, legati da un rapporto amore odio, hanno litigato furiosamente dopo che si era capito che lei fosse gelosa delle attenzioni che lui ha riservato a Taylor Mega sin dal suo ingresso nella Casa. Un atteggiamento che non deve essere piaciuto alla D’Urso, furiosa secondo alcuni. Francesca ha subito negato tutto dicendo che quando in settimana ...

Marco Carta news - la telefonata di Barbara D’Urso : “Piangeva” - il racconto : news Marco Carta: Barbara d’Urso interviene a Pomeriggio Cinque Le vicende di cronaca che hanno coinvolto Marco Carta recentemente hanno fatto scalpore non solo tra i suoi fan ma anche tra coloro che pur non seguendo il cantante ne avevano un’ottima opinione. Come sapete, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è professato […] L'articolo Marco Carta news, la telefonata di Barbara d’Urso: ...

Massimo Giletti lancia l’assist alla D’Urso : «Ecco il vero Mark Caltagirone - mercoledì andrà da Barbara» : Non è l'Arena Inedito tandem televisivo tra Massimo Giletti e Barbara D’Urso sul caso Prati-Caltagirone, che ormai fa comodo a tutti pur nella sua conclamata assurdità. Ieri sera il conduttore di Non è l’Arena ha annunciato di avere in studio un uomo che sostiene di essere il vero Mark Caltagirone e la cosa curiosa è che il sedicente imprenditore non si è mostrato in volto. “Lo farà mercoledì dalla D’Urso” ha ...