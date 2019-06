Atletica | Golden Gala 2019 | Gianmarco Tamberi | “2 28 è buono come inizio Grazie al tifo

Atletica - Golden Gala Roma 2019 : tutti i risultati. 8 mondiali stagionali - Norman show sui 200. Tamberi quarto - Tortu sottotono : Il Golden Gala Pietro Mennea non ha deluso le tante attese della vigilia e ha reGalato grande spettacolo ai 40mila spettatori che hanno gremito lo Stadio Olimpico di Roma, la quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica ha offerto delle prestazioni di lusso. C’erano grandi aspettative sugli italiani Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi che non sono però riusciti a fare saltare il banco. LA GARA COPERTINA: 200 METRI ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi si ferma a 2.28 e chiude al quarto posto - vince Bohdan Bondarenko : Si conclude con un quarto posto per Gianmarco Tamberi la gara di salto in alto del Golden Gala di Roma 2019, appuntamento italiano del circuito internazionale della Diamond League di Atletica leggera. L’azzurro, all’esordio stagionale all’aperto dopo aver vinto il titolo europeo indoor con 2.32, si è fermato alla misura di 2.28 in compagnia di altri quattro atleti pagando però gli errori nel proprio percorso e fermandosi ai ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tortu sottotono - 20.36 sui 200. Tamberi quarto. Magia di Crippa : Grazie a tutti per averci seguito in questa bella serata di Atletica leggera con il Golden Gala di Roma. La Diamond League tornerà giovedì prossimo con la gara di Oslo. 21.56 La serata si chiude in bellezza con il primato mondiale ...

Atletica - Golden Gala 2019 - Filippo Tortu : “Non sono soddisfatto - ma neanche deluso. Bellissimo correre davanti a questo pubblico e Mattarella” : Due anni: tanti ne erano passati da quando Filippo Tortu aveva corso per l’ultima volta i 200 metri. Il miglior velocista italiano è tornato a interpretare una distanza che non è abitualmente sua, fermando il cronometro sul tempo di 20″36 nella gara vinta da Michael Norman in 19″70, primato mondiale stagionale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Naturalmente non sono soddisfatto di quello che ho fatto, ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu non brilla all’Olimpico - 20.36 sui 200. Show di Michael Norman (19.70) : Filippo Tortu è tornato a correre sui 200 metri a due anni di distanza dall’ultima volta (Mondiali di Londra 2017), c’era grande attesa sul 20enne che voleva migliorare il suo primato personale ottenuto due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma e questa sera il brianzolo cercava di abbattere il suo 20.34 ma la prestazione offerta al Golden Gala non è stata dalle migliori. L’azzurro, che un paio di settimana fa aveva corso 9.97 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tortu sottotono - 20.36 sui 200. Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Magia di Crippa : 21.40 SECONDO TENTATIVO DI Tamberi A 2.31. Hanno sbagliato ancora Ghazal, Nedasekau e Ivanyuk. 21.35 Tamberi! ERRORE NETTO. Si eleva bene ma abb atte nettamente l'asticella. Hanno sbagliato tutti gli altisti rimasti in gara ...

Atletica - Golden Gala 2019 : ottima prestazione di Yeman Crippa - al terzo miglior tempo italiano di sempre sui 5000 metri! : Eccellente performance di Yemaneberhan “Yeman” Crippa sui 5000 metri questa sera al Golden Gala. Sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, il ventiduenne mezzofondista nato a Wollo, in Etiopia, ma divenuto italiano per adozione (assieme a tutti i suoi 8 fratelli) è riuscito a fermare i cronometri sul tempo di 13’09″52, primato personale per oltre dieci secondi rispetto al suo precedente, che era il 13’18″83 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Scocca l'ora di Tortu - magia di cRIPPA : 21.29 In gara sui 200 metri anche il colombiano Baloyes, l'irlandese Reid, l'ecuadoregno Quinonez, il trinidegno Richards, il britannico Mitchell-Blake. Tortu è in quarta cortesia alle spalle di Norman e Lyles. 21.29 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi sale in quota - l'Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagionali : 21.00 Ultimo 1000 metri per la gara di fondo di questo Golden Gala, ora il ritmo è però calato: vediamo se riusciranno ad andare sotto i 13 minuti. 20.59 Mateusz Przybylko eliminato! Il Campione d'Europa di salto in alto ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : 3 mondiali stagionali! Tamberi in gara - si aspetta Tortu sui 200 : 20.39 TamberiIIIIIIIII! TUTTO FACILE A 2.19. Che ovazione del pubblico, sembra di essere già a quote vertiginose… 20.37 ELAINE THOMPSON E' TORNATAAAAAAA! La giamaicana è stata strepitosa e ha vinto i 100 metri: 10.89. ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : incomincia la gara di Tamberi - che attesa per Filippo Tortu : 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell'americana ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : inizia lo show all'Olimpico - l'Italia aspetta Tortu e Tamberi : 19.30 Intanto nel salto con l'asta femminile l'asticella è ora posta a 4.46 ma Stefanidi, Suhr, Morris, Sidorova e Kiriakopoulou hanno passato. Sonia Malavisi ha superato 4.31 al terzo tentativo e ora si cimenta con ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l'Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena una serata di gare di altissimo spessore tecnico con i migliori al mondo pronti ad affrontarsi a viso aperto per la conquista della vittoria (e degli annessi 10mila dollari di montepremi). Sugli spalti dell'impianto della capitale sono annunciati circa ...

Atletica - Golden Gala 2019 : serata di stelle a Roma - l'Italia tifa Tamberi e Tortu. Il meglio del mondo sbarca all'Olimpico : La notte più magica e importante dell'anno per l'Atletica leggera in Italia, il giorno dell'evento più importante nel nostro Paese, la sera dell'imperdibile Golden Gala che andrà in scena proprio oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League 2019, il circuito internazionale itinerante più importante di questo sport, sbarca nella capitale dove le emozioni non mancheranno in una cornice come sempre ...