Agnelli | “Sono deluso | la riforma non riguarda i grandi club ma tutta l’Europa”

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel corso della riunione convocata a Malta con iappartenenti all’Eca Andreaha parlato della Super Champions: “Ognuno di noi viene da un paese diverso, con una Lega diversa, con diverse questioni e opportunità. Ma cerchiamo di trovare risposte che tengano conto del calcio europeo nel suo complesso, non dei singoli mercati”. La, ha spiegato, non, ma l’Europa: “Ciò che è stato davvero deludente finora è il fatto che il dibattito è stato guidato dai rappresentanti dei cinquecampionati: lo considero un protezionismo dei cinquecampionati di fronte al resto del calcio europeo”. Se davvero l’Eca intende trovare soluzioni che facciano bene al calcio europeo, ha aggiunto, bisogna guardare le cose da un diverso punto di vista, immedesimandosi nelle problematiche altrui. “Per quanto mi ...

