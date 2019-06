Venezia | Oggi Toninelli a Question time Camera su navi crociera

Venezia : oggi Toninelli al Question time delle Camera sulle navi da crociera : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera” ; sul passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia, al fine di garantire la sicurezza dei ...

Venezia-Cremona - Gara-4 Semifinale Playoff oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera al Palataliercio di Mestre si gioca Gara-4 della serie di Semifinale dei Playoff di Serie A tra Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona. I lombardi di coach Meo Sacchetti hanno il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 per 75-73 dopo un supplementare portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. Per i vincitori della Coppa Italia ci sono stati 18 punti di Wesley Saunders, 16 di Drew Crawford, 15 più 11 ...

Venezia-Cremona - Gara-3 Semifinale Playoff oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terzo capitolo della serie tra l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona. Si riparte dall’1-1 maturato dopo le prime due partite giocate in casa della squadra vincitrice della Coppa Italia. Adesso la serie si trasferisce al Taliercio con una Venezia che può sfruttare il fattore campo per raggiungere la finale Scudetto. Dall’altra parte c’è, invece, una Vanoli che deve vincere almeno una partita per garantirsi ...

Il Palermo torna in Serie B - il Foggia in C : playout tra Salernitana e Venezia : La giustizia sportiva riscrive nuovamente la classifica di Serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica al Palermo nel campionato

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Palermo in Serie C - come cambiano gli scenari : sorridono Perugia - Venezia e Foggia - la classifica aggiornata : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. In classifica, dunque, si stravolge tutto. Le squadre dal terzo posto in giù, infatti, salgono di una posizione. A beneficiarne sono soprattutto Perugia, Venezia e Foggia. ...

Meteo Friuli Venezia Giulia : oggi cielo coperto - piogge e vento sulla costa : oggi cielo coperto quasi ovunque, piogge intermittenti e forte vento sulla costa in Friuli Venezia Giulia, con temperature al di sotto dei livelli stagionali con +16,5°C a Pordenone, +16°C a Udine, +15,5°C a Trieste e Gorizia. Registrati +12°C a Tolmezzo, +9°C a Forni di sopra, +6°C Piancavallo, +5°C a Tarvisio e +4°C a Sappada. Osmer Arpa Fvg per oggi prevede piogge sparse e intermittenti, sui monti nevicate oltre i 1.300-1.600 metri, specie su ...

Serie B : promozione Lecce! Miracolo Venezia - Foggia in C : Serie B: promozione Lecce! Miracolo Venezia, Foggia in C Si è giocata ieri l’ultima giornata di Serie B – la 38a – e anche stavolta non sono mancate le sorprese. Il Lecce ha compiuto l’impresa: in solo due anni è riuscita a ottenere la doppia promozione. Fondamentale la vittoria di oggi contro lo Spezia. Niente da fare per il Palermo, i siciliani dovranno affrontare i playoff. L’Hellas ritrova la vittoria che ...

Maltempo e neve in Friuli Venezia Giulia : oggi pericolo valanghe “marcato” : Secondo quanto rileva il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia, “Domenica in quota sono caduti dai 40 ai 60 cm di nuova neve. La nuova neve è stata fortemente rimaneggiata dal vento che ha creato accumuli sulle forcelle, nelle conche e nei canaloni. La nuova neve ha legato abbastanza bene con la neve preesistente. Sulle Alpi Carniche occidentali e sul Canin il pericolo è 3 (marcato). Sopra i 1800-1900 m sui pendii molto ...

Morte Eleonora Rioda - oggi a Venezia i funerali della wedding planner dei vip : Si svolgeranno oggi sull'isola di San Michele i funerali di Elenora Rioda, la wedding planner dei vip, morta suicida la domenica di Pasqua nella sua casa alla Giudecca (Venezia). Intanto, l'agenzia che aveva fondato nel 2009 e che l'ha resa famosa in tutto il mondo ha fatto sapere che tutti i loro progetti, anche quelli futuri, continueranno con lo stesso entusiasmo e impeto che hanno caratterizzato la 37enne.Continua a leggere

SAN MARCO/ La celebrazione del Patrono di Venezia - oggi - 25 aprile 2019 - : San MARCO Evangelista, la ricorrenza e i festeggiamenti che la Chiesa Cattolica celebra nella giornata del 25 aprile ogni anno.

Meteo - attesa oggi a Venezia acqua alta : allerta scongiurata - Sky TG24 - : In base alle previsioni di ieri, per oggi era attesa una massima di 105 centimetri. In realtà il livello dell'acqua, nella notte, non ha superato i 73. Nel pomeriggio, è atteso un nuovo picco che ...

Venezia-Foggia 1-0 : Il gol di Francesco Di Mariano al 34° minuto è stato sufficiente per dare la vittoria al Venezia contro il Foggia. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Nel corso del match, ...