ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Duecentotrédache hannogato per i mari europei nel 2017 hanno inquinato più dei 260 milioni diche circolano nell’Unione Europea. E tra le 50 città più inquinate d’Europa per i fumi tossici emessi dal turismo di lusso dei giganti dei mari, dieci sono italiane: anzi, al terzo posto assoluto c’è, preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca. E l’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo più colpito dalle emissioni delle grandi. I dati sulle emissioni li fornisce il rapporto pubblicato da Transport & Environment proprio in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Ambiente: 62mila tonnellate di ossidi di zolfo, 155mila di ossidi di azoto, 10mila di polveri sottili e più di 10 tonnellate di CO2. Poco più di 200da, in particolare, producono circa 20 volte più ossidi di zolfo diled’Europa. ...

Cascavel47 : Smog, in Ue 203 navi da crociera inquinano più di tutte le auto: Venezia e Civitavecchia tra le maglie nere… - Noovyis : Un nuovo post (Smog, in Ue 203 navi da crociera inquinano più di tutte le auto: Venezia e Civitavecchia tra le magl… - erregi69 : Smog, in Ue 203 navi da crociera inquinano più di tutte le auto: Venezia e Civitavecchia tra le 4 città più intossi… -