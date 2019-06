Italia in Comune | morta speranza per Ragusa Catania! Ripensare all' autostrada

La Sopraintendenza ha detto sì - per i comizi elettorali il Comune sceglie Piazza S. Oronzo e Piazza Italia : Saranno la Piazza storica della città e quella antistante Porta San Biagio le location dei comizi elettorali per le Comunali e le Europee.

Cedar Holdings partecipa alla Conferenza 'L'industria mineraria per il bene comune' in Italia - Esplorando il percorso per la cooperazio : ... e devono prestare molta attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone interessate dalle attivita' minerarie, mentre si incoraggia lo sviluppo di un'economia circolare e la protezione delle ...

Italia in Comune - inaugurata la sede di Ostuni "Prosegue il radicamento nel territorio" : Si tratta di una realtà politica interessante e pienamente in linea con i valori in cui crediamo, uno su tutti l'ascolto dei cittadini come punto di partenza per far rinascere il territorio, che è ...

Messi e le sue origini Italiane : il Comune di Recanati gli invia il certificato elettorale : Tutto il mondo, per l'ennesima volta, si trova a parlare di Leo Messi. I due gol segnati al Liverpool, soprattutto la bellissima punizione, hanno mandato in estasi i tifosi del Barcellona e tutti gli ...

Codogno - aiuti dal Comune : 80% a Italiani e scoppia la polemica : Codogno, Lodi,, 1 maggio 2019 " Un avviso messo in mano ai cittadini stranieri che si rivolgono al Comune per un contributo economico e attraverso il quale vengono richieste certificazioni delle ...

Italia Si - Elena Santarelli spiazza Lorena Bianchetti : “Abbiamo il marito in comune” : Elena Santarelli e la gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si: “Io e te abbiamo il marito in comune” Elena Santarelli protagonista di un divertentissimo siparietto nella trasmissione Italia Si, condotta da Marco Liorni, in cui partecipa come “consigliera”. Nella puntata speciale di oggi che ha ospitato un intero casta di vip, è intervenuto anche il […] L'articolo Italia Si, Elena Santarelli spiazza Lorena ...

Italia in Comune : ridurre la Tari è possibile : Italia in Comune ridurre la Tari è possibile basta volerlo e non aver paura. Claudio Conti “al primo posto intervenire sul costo della raccolta dei sa

Reggio Emilia - bagni “gender neutral” in Comune : è la prima volta in Italia : Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di istituire i bagni “gender neutral”, ovvero senza distinzione tra uomini e donne. E’ la prima volta che succede nel nostro Paese e l’iniziativa è contenuta nel protocollo operativo per il contrasto all’omontransofobia e omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbti – il primo in Italia – firmato nei giorni scorsi. Tra le altre cose si prevede anche l’uso ...

Italia in Comune alle europee insieme a +Europa : la candidatura di Fusignani non ci accomuna al Pri : ... su una programmatica visione Comune su temi importanti e delicati come l'ambiente, l'economia, le politiche per il lavoro, lo sviluppo eco-sostenibile e la regolamentazione dei flussi migratori, per ...

Guerra in Libia - Italia e Francia linea comune : "Cessate il fuoco in tempi brevi" : "La Francia - ha ribadito ieri una nota della presidenza francese - appoggia il governo legittimo del primo ministro Fayez al-Sarraj e la mediazione dell'Onu per una soluzione politica inclusiva in ...

Gli artisti - la gente comune - le dive L'Italia di Paolo Di Paolo : Tanto spazio anche a cronaca e storia: l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, con gli sguardi increduli di una famiglia di contadini al passaggio della prima auto, o i funerali di Togliatti. Molti ...

Cosenza - Comune condannato a pagare i debiti del sindaco Occhiuto. È l’aspirante candidato governatore di Forza Italia : Il Comune di Cosenza deve pagare i debiti personali del suo sindaco, Mario Occhiuto, che il centrodestra sta per candidare a governatore della Calabria. La sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che, nel gennaio 2018, aveva condannato l’amministrazione comunale. Secondo i giudici, EquItalia ha tentato invano di recuperare parte dei debiti personali da un milione e 770 ...