I paladini della morte verde

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Stefano Filippi La notizia viene dallo Stato di Washington, all'estremo nordovest degli Usa, lontano per la geografia ma vicinissimo per le nostre abitudini quotidiane visto che vi si trova Seattle, la città dove hanno sede Amazon e Microsoft. Se da lì partono tendenze destinate a conquistare il mondo, ben presto i cimiteri del pianeta saranno sostituiti da parchi e giardini fertilizzati con i resti dei defunti. Primo tra i 50 Stati federali, quello di Washington ha infatti legalizzato il compostaggio dei cadaveri. In vita si potrà scegliere di farsi trasformare in terriccio che i congiunti useranno per piantare alberi o fiori. Il corpo viene messo in un contenitore d'acciaio con erba medica, paglia, trucioli di legno, altre materie organiche, batteri; viene sigillato e portato a una temperatura di 55 gradi per un mese, un tempo sufficiente per decomporre il tutto e ...

