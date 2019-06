Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di registrare video con due

3 plus imperdibili su Huawei P30 Pro con aggiornamento 161 - novità anche per Mate 20 RS : L'aggiornamento del Huawei P30 Pro giunge in tandem con quello del Huawei Mate 20 RS. Per entrambi, il produttore ha cominciato a sfornare un update che include la patch di sicurezza del mese di maggio, ma per la serie P ci anche sono nuove interessanti funzioni in arrivo. Proprio per il Huawei P30 Pro, la fonte Huawei Blog sottolinea la prima distribuzione del firmware targato VOG L29 9.1.0.161. L'update non è per nulla poco corposo, anzi. ...

Aggiornamento Huawei P30 - P30 Pro EMUI 9.1 arriva il dimming : L'Aggiornamento del software Huawei P30, P30 Pro porta l'attenuazione DC con EMUI 9.1.0.163D. Gli utenti di Huawei P30 e P30 Pro in Cina hanno ricevuto un nuovo Aggiornamento software.

Redmi Note 7 - Galaxy S10e - Xiaomi Mi 9 - Huawei P30 e tanti altri in super offerta online : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Redmi Note 7, Galaxy S10e, Xiaomi Mi 9, Huawei P30 e tanti altri in super offerta online proviene da TuttoAndroid.

Imperdibile prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 31 maggio - per effetto ban : Complice il ban USA, potreste portarvi a casa oggi 31 maggio il Huawei P30 Lite o il Mate 20 Lite a prezzi mai visti prima. Amazon offre spunti molto interessanti, sebbene fareste meglio ad affrettarvi nel caso in cui vi convinciate effettivamente all'acquisto (le cifre potrebbero variare da un momento all'altro, e non c'è verso alcuno di prevedere se al rialzo o al ribasso). Partiamo proprio dal Huawei P30 Lite , che ricordiamo corrispondere ...

Netflix certifica per l’HD altri 23 smartphone e tablet e porta l’HDR su Huawei P30 e OnePlus 7 Pro : Nelle scorse ore il team di Netflix ha certificato 23 nuovi telefoni e tablet per la riproduzione in HD e ha aggiunto 6 smartphone a quelli supportati per l'HDR L'articolo Netflix certifica per l’HD altri 23 smartphone e tablet e porta l’HDR su Huawei P30 e OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Una mano santa per i Huawei P30 e P30 Pro : DC Dimming in arrivo : Presto avranno una marcia in più i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro, grazie all'innesto della tecnologia DC Dimming, che dovrebbe essere integrata in uno dei prossimi aggiornamenti incrementali che la coppia riceverà. Lo ha riportato su Twitter il noto leaker Mukul Sharma, che sappiamo essere molto ben informato sui fatti (si è rivelato in passato molto precise nelle sue previsioni, quindi non c'è motivo di dubitare nemmeno in questo caso). ...

Come togliere o nascondere Notch su Huawei P30 / P30 Pro : Molti utenti non amano particolarmente il Notch e vorrebbero toglierlo o quanto meno nasconderlo e se tu sei tra questi allora leggi la nostra guida smartphone e al termine sarai in grado di nascondere completamente il Notch cellulare Huawei P30 o Huawei P30 Pro.

Huawei P30 e P30 Pro riceveranno a breve la funzione DC Dimming : La funzione DC Dimming è in dirittura d'arrivo anche su Huawei P30 e P30 Pro, che la accoglieranno a breve tramite un aggiornamento adeguandosi a una tendenza sempre più popolare. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro riceveranno a breve la funzione DC Dimming proviene da TuttoAndroid.

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Tentazione Vodafone Huawei P30 - P30 Pro e Samsung Galaxy S10e : prezzo senza anticipo : Le occasioni proposte da Vodafone dal 26 maggio coinvolgono anche altri smartphone oltre a quelli di cui vi abbiamo parlato nel weekend (Huawei P20 Lite, Mate 20 e Lite e Galaxy S10): vi piacerebbe pagare i Huawei P30 e P30 Pro, e magari anche il Samsung Galaxy S10e, in piccole rate, facendo a meno di versare il contributo iniziale? Il gestore rosso ve lo permette, a patto che abbiate ricevuto l'agognato SMS da parte dell'ufficio commerciale (ci ...

Anomali consumi di batteria per Huawei P30 Pro con la B153 : dritte e prospettive : Si è consolidato di recente un trend abbastanza diffuso per buona degli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P30 Pro, in riferimento all'aggiornamento di inizio mese che ha messo piede in Italia. Mi riferisco alla patch B153, quella di aprile, che se da un lato ha generato una svolta sul fronte fotocamera, come avrete notato del resto dal nostro approfondimento di allora, allo stesso tempo pare aver creato i presupposti per alcuni ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Banditi Huawei P30 Pro e Mate X dal sito Google : nessuna traccia più tra i migliori device : Conseguenze su conseguenze, da quello più serie a quelle anche solo simboliche ma sta di fatto il Huawei P30 Pro e pure l'innovativo smartphone pieghevole Huawei Mate X sembrano non essere più nelle grazie di Google (come potrebbe essere altrimenti dopo il ban del governo USA di questa settimana). Accade così che dei specifici device non si trova più traccia sul sito ufficiale Android e il loro vuoto lascia spazio alla concorrenza ora più che ...