Debito e deficit vanno corretti Quanto è alto il rischio di una multa miliardaria dall' Ue

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e Debito . Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

Per l'Ue l'Italia avrebbe bisogno di una cura da cavallo di tagli e rincari per riportare deficit e Debito sotto controllo : La frenata brusca l'ha data la Germania , dove guerre commerciali e difficoltà dell'industria dell'auto , che da sola vale un terzo dell'economia, hanno tagli ato la crescita di quest'anno allo 0,5 ...

Italia - nel 2018 deficit al 2 - 1% e Debito in crescita al 132 - 2% : Nel 2018 il rapporto deficit /PIL dell' Italia viene confermato al 2,1% e l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, -37.505 milioni di euro, in diminuzione di circa 3,8 miliardi rispetto al ...

Moscovici avvisa l’Italia : il rispetto delle regole su deficit e Debito è una questione di credibilità : Il commissario Ue agli Affari monetari avvisa l’Italia : il rispetto delle regole su deficit e debito è una questione di credibilità . Parlando a margine dei lavori dell'Fmi a Washington, ha detto che « l’Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l’Eurozona»...

Dombrovskis - Ue - : l'Italia riduca deficit e Debito : New York, 11 apr., askanews, - La Commissione europea consiglia al l'Italia di "continuare a ridurre il deficit di bilancio e il debito pubblico, che in rapporto al Pil è il secondo più alto della Ue e ...

Il deficit con la realtà genera Debito : Le privatizzazioni sono l’araba fenice del governo Conte: che ci sian ciascun lo dice, dove siano nessun lo sa. Il Documento di economia e finanza 2019 conferma l’obiettivo di 18 miliardi di euro per l’anno in corso, e rilancia con ulteriori 0,3 punti di pil all’anno nel periodo 2020-2022. La cessio

DEF 2019 : previsioni PIL 2019 - rapporto deficit/PIL e Debito pubblico italiano - ecco i nuovi target : La domanda alla quale risponderemo nelle prossime righe sarà la seguente: quali sono le previsioni sull'economia dell'Italia per il 2019 e per i prossimi anni? Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi ...

La realtà dei numeri : nel 2019 il Pil sarà +0 - 2% salgono deficit e Debito. Via ai tagli per 2 miliardi : Per compensare questi sforamenti e bloccare i possibili aumenti Iva il prossimo anno, sono allo studio tagli alle spese per due miliardi e privatizzazioni