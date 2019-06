Cani più famosi del web | quali sono

Crocchette per Cani : le marche migliori e più consigliate : Di Crocchette per cani ne esistono davvero moltissime: basta andare in qualsiasi supermercato per farsi un’idea dell’ampissima scelta che possiamo trovare per quanto riguarda il cibo per animali domestici. Il problema però è che spesso e volentieri i mangimi per cane che troviamo nei comuni supermercati sono di pessima qualità. A guardare le etichette che presentano slogan accattivanti e fotografie di animali felici non si direbbe, ...

Sempre più Cani e meno lupi : una minaccia per la tutela della biodiversità : L’ibridazione antropogenica, riconosciuta da molti scienziati come una delle principali cause di perdita di biodiversità su scala globale, si ha quando l’uomo favorisce l’incrocio di diverse popolazioni selvatiche (sia animali che vegetali), provocando la perdita della loro identità genetica e condizionando il loro l’aspetto, la fisiologia, l’ecologia e di conseguenza anche il valore socio-culturale che le contraddistingue. In ...

Cani e gatti in auto - arriva il trasportino del futuro più sicuro e più connesso : Chi è abituato a viaggiare in compagnia dei propri animali domestici con trasportino & co lo sa bene: spostarsi in auto può diventare una vera e propria impresa. Sul fronte pratico, certo, ma anche se non soprattutto su quello della sicurezza. È così che un gruppo di tre imprenditori spagnoli ha deciso di unire le forze per dare vita a quello che potrebbe verosimilmente diventare il trasportino del futuro: Quokka Bcn, ...

Quali sono i Cani che mordono di più e perché i bambini sono più a rischio : Sarebbero i pit bull e i meticci a mordere di più i bambini e a causare il maggior danno a seguito di questi incidenti. Lo stesso vale per i cani con teste larghe e corte, che pesano tra i 66 e i 100 chili. Questo secondo l’identikit tracciato da una nuova ricerca dell’Ohio State University, che identifica razze e tratti fisici canini che contribuiscono ad aumentare il rischio di morsi con gravi lesioni. Lo studio è pubblicato ...

Animali : Oipa - in Veneto più di 450 Cani liberati dalla catena in 4 anni (2) : (AdnKronos) - “La detenzione di un cane a catena è di fatto una condizione crudele oltre che inadeguata: essa non garantisce la soddisfazione delle esigenze etologiche di base, impedendogli un movimento libero ed è spesso l’inizio di una condizione che sfocia poi in forme di maltrattamento e soffere

Animali : Oipa - in Veneto più di 450 Cani liberati dalla catena in 4 anni : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - cani costretti a vivere con una catena fissa al collo, senza la possibilità di muoversi liberamente, senza poter esplorare neanche il giardino della propria abitazione, condannati ad una vita da prigionieri: sono più di 450 gli interventi di liberazione e relativa sanz

Il piagnisteo dell'accoglienza : "Ci danno più soldi per i Cani" : Angelo Scarano Le associazioni che accolgono i migranti sul piede di guerra. A Torino non partecipano ai bandi e attaccano Salvini Le associazioni che si occupano dell'accoglienza migranti adesso sono sul piede di guerra. Dopo i tagli voluti dal Viminale sulla quota da destinare a ogni singolo migrante ospitato nelle strutture, i bandi cominciano ad andare deserti. Il ministero degli Interni con il decreto Sicurezza ha ridotto i ...

La pensione per i Cani costa più dell'accoglienza per un migrante : "Noi non parteciperemo più ai bandi" : Nell'Alessandrino la ribellione di quattro associazioni che hanno finora accolto un centinaio di rifugiati all'anno

Dai maltrattamenti alla rinascita - una nuova casa per i Cani più bisognosi : L’associazione, impegnata da 69 anni a tutelare il benessere degli animali, apre una struttura per cani resi disabili dalla violenza dell’uomo. Accogliere i cani maltrattati in una struttura attrezzata, curarli e riabilitarli in modo che possano essere adottati e amati come meritano. Si chiama “Mi affido a te” il progetto promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con l’obiettivo di costruire un centro di accoglienza per cani resi ...

L’uomo del giorno - Yaya Touré : uno dei più forti calciatori afriCani di sempre : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Yaya Touré, che compie 36 anni e pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. E’ stato uno dei calciatori africani più forti di tutti i tempi e uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi conoscere al calcio europeo in Belgio, con la casacca del Beveren. Poi, è passato in Ucraina con il ...

Ricetta elettronica per Cani e gatti : costi più alti - arrivano le proteste : Il presidente dell’Ordine veterinari di Genova: «I farmaci per animali hanno prezzi superiori agli equivalenti per l’uomo»

Carige - ok dalle banche a Blackrock. Ma gli ameriCani chiedono più tempo : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Alla scoperta di Prizzi - il più alto borgo dei Monti SiCani - e alcune delle meraviglie naturalistiche e archeologiche che circondano il suo territorio : “Abbiamo accompagnato le persone Alla scoperta di luoghi unici. In Sicilia c’è Prizzi, borgo medievale, abbarbicato su di una rocca a 1045 m s.l.m. Vicoli stretti e ripide scalinate conducono nelle vie che furono di bizantini, arabi e normanni. Poco distante dal borgo di Prizzi – ha affermato Pierangelo Romano, Guida AIGAE – nascoste tra le meraviglie del Parco dei Monti Sicani. Siamo andati Alla scoperta delle sorgenti ...

Bologna-Empoli 3-1 - scatto decisivo dei felsinei verso la salvezza - tosCani sempre più giù [FOTO] : 1/10 Filippo Rubin/LaPresse ...