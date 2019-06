Zocchi | no a possibilità trasbordo rifiuti in via Ave Ninchi

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019) Roma – “Dopo il sopralluogo odierno della commissione Ambiente e’ chiarissimo che la nostra amministrazione insieme alla cittadinanza del III Municipio non accettera’ mai la localizzazione del nuovo centro dia via Ave, nel quartiere Talenti. L’area urbana, cosi’ densamente popolata, oltre a non potersi permettere ulteriori– come tutte le altre zone del municipio vista l’emergenza di queste settimane – sarebbe oggetto di un traffico veicolare causato dai mezzi Ama insostenibile”. Cosi’ in una nota Matteo, Capogruppo della Lista Civica Presidente Matteonel Municipio III. “Noi non possiamo tollerarlo e non bastera’ un altro video su Facebook della sindaca a rassicurare un territorio che da anni sul tema deisubisce piu’ di molti altri l’emergenza ...