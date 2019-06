Vieni da me | Luca Barbareschi e la confessione dolorosa dalla Balivo | L' abbandono

Vieni da Me - struggente confessione di Luca Word : "Mio padre morì. Avevo 13 anni - cosa fui costretto a fare" : Momenti di commozione a Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo su Rai 1, dove protagonista di un'intervista ecco apparire Luca Ward. Attore e doppiatore, è celeberrimo per aver dato la voce ne Il gladiatore a Russell Crowe. Dalla Balivo, l'attore ha parlato della morte del padre e dei difficil

Caterina Balivo splendida in nero e Luca Ward commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita ancora una volta Luca Ward a Vieni da Me. La presentatrice lo accoglie con un look mozzafiato: mini dress nero che gioca con le trasparenze e décolletée scintillanti dal tacco vertiginoso. Ward racconta di sé e dei risvolti più intimi della sua vita, dalla adolescenza segnata dal dolore per la morte del padre alla lite col fratello e la figlia. L’attore commuove e fa venire la pelle d’oca in studio: Avevo ...

Vieni da me - Nunzia De Girolamo sfida Selvaggia Lucarelli : 'Le cose me le dica in faccia' : "La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti", aveva scritto Selvaggia Lucarelli a margine di Ballando con le stelle . La De Girolamo, ex parlamentare, a Vieni da me ha avuto l'...

