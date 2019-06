Tennis | Fabio Fognini diventa top10 se…le possibili combinazioni Decisiva la sfida

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Si è concluso ieri, al termine di una battaglia di 4 set durata quasi tre ore, l’avventura dial Roland Garros 2019. Ilta ligure si è fermato agli ottavi di finale dello slam parigino con il tedesco Alexander Zverev dopo essere anche passato in vantaggio di un parziale, per poi subire la rimonta del numero 5 del ranking mondiale. Il nativo di Arma di Taggia può comunque ritenersi soddisfatto del proprio torneo e più in generale della stagione sul rosso europeo, che gli ha permesso di essere ormai ad un soffio dall’ingresso tra i primi dieci della classifica mondiale. C’è ancora solo un giocatore trae la: Stanislas Wawrinka. L’elvetico è infatti ancora in gioco nel tabellone del Roland Garros e, vincendo per la seconda volta in carriera lo Slam sulla terra rossa, scavalcherebbe il nostro portacolori nel ranking ATP che verrà ...

