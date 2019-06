Pesca : Fai Cisl - 'a Favignana in fumo 80 posti di lavoro e 700mila euro di investimenti' : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Ottanta posti di lavoro persi e 700 mila euro di investimento privato, andati in fumo. Queste, secondo la Fai Cisl Sicilia, le conseguenze in numeri del taglio delle quote tonno nell'isola. "La decisione causerà da un lato la chiusura della tonnara di Favignana e dall’a

Tennis - WTA Stoccarda 2019 : Giulia Gatto-Monticone lucky loser in Germania. L’azzurra riPescata per il forfait di Simona Halep : Buone notizie arrivano dal WTA di Stoccarda (Germania) per il Tennis femminile italiano. L’azzurra Giulia Gatto-Monticone, sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla belga Greetje Minnen, avrà comunque accesso al main draw del torneo tedesco. La nostra portacolori è stata infatti ripescata come lucky loser per via del forfait della rumena (n.2 del mondo) Simona Halep. La 27enne nativa di Costanza ha deciso di rinunciare ...