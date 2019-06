Opel Corsa - Svelati i prezzi dell' elettrica sul mercato tedesco

Motori – Opel corre ai ripari : presentata ufficialmente la Corsa elettrica [INFO E FOTO] : Ce n’è per tutti i gusti: benzina, diesel, elettrica. La nuova generazione di Opel Corsa si offre al pubblico con tre diverse Motorizzazioni, quella a batterie sicuramente la più interessante Dopo la ‘fuga di notizie’ dei giorni scorsi, Opel è stata costretta a correre ai ripari. Il costruttore tedesco aveva intenzione di rivelare la sua bestseller al prossimo Salone di Francoforte previsto per il mese di settembre ma ha ...

Opel Corsa - quella nuova parla anche francese ed è da subito 100% elettrica – FOTO : Non si vede bene, ma dietro il logo Opel della nuova Corsa, che raffigura un fulmine, si nasconde un leone: è quello che fa da effige alla Peugeot. No, questa considerazione non nasce da un aperitivo troppo robusto, quanto da un dato di fatto: la sesta generazione della Corsa è anche la prima della storia a essere costruita su una meccanica 100% francese. È già: come ormai noto, Opel è un marchio divenuto di proprietà di PSA, gruppo ...

Opel Corsa - La sesta serie è anche elettrica : La Opel Corsa, modello che storicamente più rappresenta il marchio di Rüsselsheim, approda alla sesta generazione. Due sono le prime, pesatissime, che la piccola tedesca porta con sé in questa importante occasione: il Dna francese, innanzi tutto, dato che piattaforma e motori sono condivisi con la nuova Peugeot 208 figlia del gruppo Psa cui la Opel appartiene. E poi la trazione elettrica: accanto alle classiche varianti benzina e diesel, la ...

Motori – Nuova Opel Corsa - rubate le foto prima della presentazione : tutti i dettagli [GALLERY] : Le immagini trapelate mostrano il design della Nuova Opel Corsa che doveva essere presentata a settembre al Salone dell’Auto di Francoforte Opel è, oramai, pronta al lancio di uno dei prodotti più importanti di tutta la sua storia. Nonostante questo, i piani del gruppo tedesco che prevedevano la presentazione ufficiale al prossimo Salone dell’Auto di Francoforte in settembre, sono stati letteralmente ‘sabotati’ ...

Opel Corsa - Al volante del prototipo : Hornbach, un paesino calato nel nulla della campagna tedesca, al confine con la Francia. Con le Opel Corsa del reparto R&D arrivate dritte da Rüsselsheim ancora wrappate, si parte da qui. E il motivo pratico per il quale sono state scelte queste zone è semplicissimo: garantiscono la riservatezza necessaria per un modello non ancora in commercio. Manca poco, questione di mesi (arriverà in autunno ma in estate sarà già ordinabile), e anche lo ...

Motori – Opel Corsa GSI 2019 : la sportività - per i tedeschi - è una cosa seria [GALLERY] : Le Opel sportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’Opel Corsa GSi torni a far parlare di sé Opel Corsa GSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di ...

Opel richiama 210mila auto in tutta Europa : coinvolte Corsa e Adam a benzina : La Opel ha disposto il richiamo di circa 210mila autovetture per problemi che riguardano emissioni anomale ed eccessive di ossido di azoto in alcuni modelli. Statisticamente si è abituati, in genere, a identificare le auto con motore diesel ad avere problematiche di questo tipo, ma in questo caso si tratta di autovetture con motore a benzina. Opel: i modelli delle auto interessate al richiamo Dopo attente analisi da parte dei reparti ...

Nuova Opel Corsa : cambiano stile e peso : Il primo membro della grande famiglia PSA è in dirittura d'arrivo: la sesta generazione di Opel Corsa , che verrà presentata durante l'estate e consegnata in autunno, si presenta con un pianale ...

Opel Corsa - Ultimi test per la sesta generazione : La Opel tiene alta l'attenzione sulla sesta generazione della Corsa pubblicando nuove foto e informazioni sui collaudi. Gli ordini della vettura si apriranno in estate con le prime consegne previste in autunno e sono quindi in corso gli Ultimi interventi di messa a punto. Il materiale ufficiale non svela per il momento nuovi dettagli estetici rispetto a quanto visto fino a oggi.Piattaforma PSA. Il marchio tedesco, ora sotto il controllo ...

Opel Corsa 2020 : proseguono i test della sesta generazione dell’utilitaria tedesca - sarà la più rivoluzionaria di sempre [FOTO] : Inizio delle vendite in estate, prime consegne in autunno per la sesta generazione di Opel Corsa. Per il 2020 ancora ancora più leggera, efficiente ed elettrica fin da subito Manca poco al lancio autunnale della sesta generazione di Opel Corsa. L’utilitaria risulta particolarmente efficiente, essendo stata realizzata attraverso metodi di sviluppo virtuali all’avanguardia. Attualmente sta portando a termine i suoi giri di prova sulle ...

Opel Corsa - la nuova peserà il 10% in meno dell'attuale : Essere magri per vivere meglio: un concetto che si può trasporre al mondo dell'auto, dove una massa complessiva ridotta è sinonimo di piacere di guida ed efficienza , cioè consumi ridotti,. Lo sa bene Opel , che per la sesta generazione della sua celebre Corsa - ...