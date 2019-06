La rivale della Nutella nasce a pochi chilometri dalla Ferrero 

Napoli - l'attore della Paranza dei bambini accoltellato ai baretti scambiato dai pusher per un rivale : Dunque qualcuno cercava qualcuno del rione Traiano. Alle tre di notte, in via Calabritto, a cento passi dai baretti di Chiaia. Strano posto e strano orario per regolare conti in sospeso, specie se...

Tony e Tina - fermato il figlio della vedova del boss : «Ha staccato un orecchio a morsi al rivale in amore» : Sua madre è balzata agli onori delle cronache per il suo matrimonio, lui adesso fa lo stesso ma per altre dinamiche: il protagonista della vicenda è Crescenzo Marino, un giovane di 23...

Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio della moglie Tina Risopoli : ha strappato l’orecchio a morsi al rivale in amore : È accusato di aver staccato a morsi l’orecchio del suo rivale in amore. Per questo è stato fermato a Napoli Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata – con un matrimonio all’insegna del trash che ha suscitato grandi polemiche – con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell’agosto del 2012 a Terracina. Il ...

Dopo l'addio ad Emma Marrone - Elodie diventa amica della 'rivale' Belen Rodriguez : Elodie Di Patrizi sembra provarci gusto nel frequentare le donne che hanno fatto coppia fissa con Stefano De Martino: Dopo aver vissuto un anno in simbiosi con Emma Marrone, infatti, oggi la ragazza ha stretto un forte legame con Belen Rodriguez. Come dimostrano le foto che ha pubblicato "Chi" nel suo ultimo numero, la cantante esce spesso la sera con la showgirl argentina e il ballerino, lo stesso che ha conosciuto tempo fa quando viveva a casa ...

Anticipazioni Il Segreto oggi : Antolina furiosa per il ritorno della rivale a Puente Viejo : La telenovela Il Segreto torna in onda su Canale 5 anche oggi 20 aprile, vigilia di Pasqua. Mediaset ha deciso di non sospendere la programmazione della serie iberica nella giornata pre-festiva e nemmeno lo farà domani 21 aprile. La stessa sorte verrà riservata anche a Beautiful e Una Vita, che non subiranno nessun tipo di cancellazione, mantenendo il loro regolare palinsesto. Solo il 22 aprile verrà effettuata la temuta sospensione, riguardante ...