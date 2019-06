For All Mankind | primo trailer per una serie Apple

For All Mankind - il trailer della prima serie Apple Tv+ su una storia alternativa dell’allunaggio : http://www.youtube.com/watch?v=HZS9M52Bd_w Appena due mesi dopo l’annuncio ufficiale del suo lancio, Apple Tv+, il futuro servizio di streaming della società di Cupertino, rivela le prime immagini di uno dei suoi titoli che faranno da apertura del catalogo digitale che debutterà in autunno. Si tratta di For All Manking, la serie che riscrive la storia della corsa allo spazio. Sviluppata dallo showrunner di Battlestar Galactica, Ron Moore, ...

Formula 1 – Ipotesi ritiro per Vettel? Il tedesco esce allo scoperto : “vi dico come stanno le cose” : Il pilota tedesco ha parlato del suo futuro, smentendo le indiscrezioni circa un suo eventuale ritiro al termine di questa stagione Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in Inghilterra hanno rivelato la possibilità che Sebastian Vettel lasciasse la Ferrari e la Formula 1 con un anno di anticipo sul suo contratto, mettendo così fine ad una carriera impreziosita da quattro titoli mondiali. photo4/Lapresse Voci che non hanno trovato ...

Formula 1 – Un omaggio speciale per Niki Lauda : l’aeroporto di Vienna presto intitolato all’ex pilota? : A Vienna un omaggio speciale per Lauda: l’aeroporto internazionale presto intitolato all’ex pilota? Sono passate due settimane circa dalla scomparsa di Niki Lauda: l’ex pilota austriaco è morto il 20 maggio alla vigilia del Gp di Monaco di Formula 1, lasciando un vuoto incolmabile. Familiari, amici, colleghi e tifosi gli hanno dato l’ultimo saluto mercoledì scorso a Vienna, dove un aereo Airbus 320 della Laudamotion ...

NBA Finals – Si allunga l’infermeria dei Golden State Warriors : frattura per Looney - Thompson in Forse per Gara-3 : Brutta tegola per i Golden State Warriors: frattura alla cartilagine per Looney, stagione finita! Ancora in forse la presenta di Thompson in Gara-3 Si allunga la lista dell’infermeria dei Golden State Warriors in vista di gara 3 delle Nba Finals contro i Toronto Raptors con la serie sull’1-1. La vittoria all’Air Canada Center ha lasciato degli strascichi con la frattura alla cartilagine che collega la prima costola allo ...

La Formula di affiliazione alla mafia sequestrata dai carabinieri : Un blitz antimafia dei carabinieri del Ros ha perrmesso di sventare un sequestro di persona, liberando l'ostaggio e arrestando gli 8 responsabili e di trovare una formula manoscritta di affiliazione mafiosa. Così la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha disarticolato il clan mafioso "Fragalà" che opera nell'area metropolitana romana e in particolare nei comuni di Ardea, Pomezia e Torvajanica. Eseguiti ...

Siria - Independent : “Ong non Forniranno più coordinate degli ospedali all’Onu. Russi e Damasco li bombardano lo stesso” : Dopo che gli aerei dell’esercito governativo Siriano e quelli Russi hanno bombardato 25 ospedali in un solo mese, i medici che operano nell’ultima roccaforte ribelle Siriana di Idlib, assediata dalle forze di Damasco e Mosca, hanno deciso che non forniranno più alle Nazioni Unite le coordinate degli edifici dove operano per soccorrere le vittime del conflitto, secondo quanto riportato dall’Independent. Una scelta che si scontra ...

Suunto 5 - lo sportwatch pensato per la perFormance : sottile e compatto - sarà il tuo miglior compagno di allenamento [GALLERY] : Progettato per la prestazione pura, lo sportwatch Suunto 5 offre una batteria dalla lunga durata e un’ampia serie di funzionalità, il tutto in una cassa dal profilo sottile e comoda da indossare Decenni di cooperazione con atleti e appassionati outdoor hanno portato Suunto a vivere in una sorta di “trance agonistica”, dove ogni altra cosa svanisce e le persone danno il massimo e, per fare ciò, ricercano il meglio per quanto riguarda ...

Liam Gallagher : “Soffro di artrite - i dolori sono Forti”. Poi attacca il fratello Noel : Liam Gallagher si confessa in un’intervista alla rivista Q Magazine e svela di soffrire di artrite che gli provoca problemi nel quotidiano. L’ex cantante degli Oasis, 46 anni, ha ammesso: “I dolori sono forti. Ma posso convincermi anche che sono un po’ rock ‘n’roll, insomma una rockstar”. Liam ha poi raccontato che i dolori lo colpiscono soprattutto alle articolazioni e ai polpacci e che cerca sollievo ...

Camila Giorgi - il recupero dall’inFortunio è… hot : la tennista è super sexy sui social! [GALLERY] : Camila Giorgi, costretta a saltare gli ultimi appuntamenti tennistici a causa di un infortunio al polso, si mostra sexy e in grande forma sui social: la tennista italo-argentina fa girare la testa ai fan Il tennis italiano si trova attualmente senza giocatrici ‘attive’ in top 100. L’unica presente, Camila Giorgi, è stata costretta ad annunciare un forfait dopo l’altro a causa di un infortunio al polso che la ...

Salviamo la Capitale - obiettivo : alleggerire il debito. Basta liti - le Forze politiche si uniscano per avviare il rilancio : Siamo allo stallo più totale, con il blocco del Salva Roma determinato prima delle Europee tra Lega e M5s in Consiglio dei ministri. Ma di che si tratta? Il Salva Roma è una misura...

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella quinta di ritorno - vince anche Bollate - passo falso per Forlì : quinta giornata del girone di ritorno per la Serie A1 di Softball 2019, turno in back to back con il quarto, disputato ieri, in cui si sono svolte delle doppie sfide molto interessanti e piene di spettacolo, a cominciare da quelle della capolista Specchiasol Bussolengo, capace di piegare 7-0 e 4-1 le Rhaevendors Caronno, conservando dunque la vetta della graduatoria. Non tiene il passo la Poderi Dal Nespoli Forlì, vittoriosa 5-4 nel primo match, ...

Facebook - attacco alla leadership di Zuckerberg ma il Fortino è inespugnabile. Ecco perché : Il potere nelle mani del Ceo - che pur detenendo il 13% delle azioni, ha il 58% di diritti sul voto, blindando ogni decisione – sta diventando un argomento spinoso, anno dopo anno. I casi Cambridge Analytica e Russiagate hanno minato una stabilità apparente che andava avanti da tempo...

Softball - Serie A1 2019 - 13a giornata : nessun problema per Bussolengo - Bollate e Forlì : giornata priva di particolari scossoni in testa alla classifica, la tredicesima del campionato di Serie A1 di Softball 2019. In un weekend caratterizzato da un doppio turno, Bussolengo, Bollate e Forlì procedono spedite. Parma-Bussolengo Il divario tra le due squadre è molto ampio, e lo si vede lungo entrambe le partite giocate in terra ducale. C’è equilibrio soltanto nella prima parte della gara d’apertura, con Parma che riesce ad ...