Di Maio avverte Salvini | ' Chi tradisce questo contratto è sleale verso il Paese'

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : “Chi tradisce il contratto di governo tradisce il Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".Continua a leggere

Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio : “Smettetela!” Salvini risponde subito : Giuseppe Conte batte i pugni e alza la voce con i due ministri Salvini e Di Maio “Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul … Continue reading Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio: ...

"Basta liti o mi dimetto". Conte avverte Di Maio e Salvini : Nel suo atteso discorso al Paese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di chiarire se intendono proseguire con l'esperienza di governo o mantenere i toni visti in campagna elettorale, magari auspicando il voto anticipato. In questo caso, Conte rimetterà il mandato. "Non mi presterò in nessun modo a vivacchiare a galleggiare", ha detto il presidente del Consiglio in ...

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti avverte Luigi Di Maio : "Sono permaloso e non tiro a campare" : "Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alle

Il limite dei due mandati non si tocca. Casaleggio avverte Di Maio : “Il limite massimo dei due mandati non è modificabile, abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere”. Così si esprime Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo e gran guru del Movimento 5 Stelle scomparso nell'aprile del 2016, in un passaggio – quello principale – di un ritratto di ben due pagine dedicato dall'edizione cartacea del parigino Le Monde al Movimento grillino e all'”Invenzione del ...

Giancarlo Giorgetti avverte Di Maio : "Così non si può andare avanti. Salvini? Se arriva un plebiscito..." : "Così non si può andare avanti". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma risponde così ai giornalisti sulla tenuta del Governo: "Ho semplicemente detto che se il governo del cambiamento deve fare i

Di Maio avverte gli alleati : 'Sulle famiglie si regge il futuro del governo' : Nuove tensioni agitano il governo gialloverde. Ad una settimana delle Europee è scontro sulla questione migranti e sulla famiglia. Il vice premier Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha dichiarato, in modo piuttosto seccato, che il futuro dell'Esecutivo dipende dal decreto sulle famiglie presentato dai 5Stelle. Nella tarda serata di ieri, però, il Presidente del Consiglio Conte, in una nota, ha invitato tutti ad abbassare i ...

Inchieste - Di Maio avverte la Lega "Problema se salgono più in alto" : "Io indico un'emergenza sulla corruzione. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, e tutti fanno muro, tenendosi indagati e arrestati per corruzione. Ma noi 5Stelle continuiamo a chiedere di espellerli, subito". Segui su affaritaliani.it

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Salvini sconfitto - ma non rompe. E avverte Di Maio : "Basta sconti" : Roma, 9 maggio 2019 - Matteo Salvini è decisamente "seccato", anzi "infastidito" della fanfara che l'alleato ha attaccato a suonare: "È stata una giornata positiva", gorgheggia Di Maio . Per lui, al ...

Di Maio avverte Salvini : “faccia passo indietro” : Luigi Di Maio si appella a Matteo Salvini. L’auspicio et che possa trattarsi di una giornata decisiva: quella di un deciso passo indietro sul caso Siri. In primis il ministro del lavoro cita l’inchiesta portata avanti dal Corriere della Sera: “Oggi dai giornali emergono nuovi particolari sull’inchiesta del sottosegretario della Lega Armando Siri. Secondo il Corriere della Sera si sarebbe anche rifiutato di rispondere ...

Di Maio avverte : 'Su Siri Salvini faccia la cosa giusta' : Roma, 7 mag., askanews, - Il M5s 'non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a ...

Di Maio avverte Salvini : “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ai mercati - assumiti le responsabilità” : Non si placano gli animi sulla questione Siri, il pensiero va subito al governo che potrebbe vacillare e far esplodere in senso negativo i mercati. Di Maio avverte il leghista: “sarai colpevole davanti ai mercati” Più delle convenienze politiche, più della lussuria di potere e del contratto di governo, è la paura dei «mercati» ad … Continue reading Di Maio avverte Salvini: “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ...

Alessandra Ghisleri avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "La gente è esasperata - vi darà una lezione" : "L'identificazione governo-stato di Matteo Salvini e Luigi Di Maio porta all'esasperazione". La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 analizza la campagna elettorale per le Europee condotta dai due vicepremier: "Di Maio da Massimo Gilet