Da Fonseca a De Zerbi | da Gattuso a Sarri | la Roma deve sciogliere il dubbio allenatore

(Di martedì 4 giugno 2019)– Giorni caldi in casa. La stagione è finita da poco più di una settimana ma già da tempo si è cominciato a pensare alla prossima. Il temaè il punto cardine che sta tenenendo banco in questi giorni negli uffici amministrativi giallorossi, che lavorano alacremente al successore di Claudio Ranieri. Tanti i nomi accostati alla panchinanista. Con il sogno Conte sfumato sul nascere e con il ‘no’ incassato da Gasperini, restano in piedi diverse piste: Daa De, passando pere il più difficile. In questa folta schiera di tecnici, al momento, a balzare in testa sembrerebbe essere proprio l’attuale coach dello Shakthar di Donetsk. Il portoghese in leggero vantaggio su Dee tutti gli altri, conche nel frattempo strizza l’occhio per un ritorno in serie A. Ma esaminiamo meglio i cognomi degli allenatori ...

