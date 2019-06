Un abito bianco! Il weekend in famiglia e le prove di matrimonio di Belen Rodriguez

Era una pubblicità, ma i follower di Belen e Stefano hanno sperato fosse l'annuncio tanto atteso di una nuova gravidanza. E chissà che presto non vengano accontentati. Si dice anche che rinnoveranno i voti nuziali durante una cerimonia sul mare a Ibiza, la location perfetta della loro storia d’amore. Intanto la showgirl e il ballerino vivono questa ritrovata intesa come due innamorati alla prima cotta. Postano scorci di vita familiare, mani che si intrecciano, strade che si incrociano e l'amore per il figlio Santiago fa da filo conduttore in questi nuovo capitolo del loro amore.