Ambiente | Torino sperimenterà i monopattini elettrici

Calciomercato - le notizie di oggi – L’obiettivo del Torino per l’attacco e la promessa di De Laurentiis che infiamma l’ Ambiente : Calciomercato Torino – Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il nome per l’attacco è quello di Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 della Sampdoria. Si tratta di un calciatore che rientra nei piani del Torino sia dal punto di vista tecnico che economico, può essere la spalla perfetta per il Gallo Belotti considerando anche Iago Falque e con Zaza che potrebbe anche partire. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE) LA promessa DI DE ...

Smog : a Torino bilaterale tra Governo e Commissione Ue sull’Ambiente : Il Governo scende in campo per contrastare l’emergenza Smog. Lo fa partendo da Torino con “Clean air dialogue”, il 4 e 5 giugno: un dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione europea per concordare soluzioni efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico e definire misure concrete per la qualita’ dell’aria. Alla cerimonia di apertura interverranno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ...