Zazzaroni e Suor Cristina | il retroscena del giudice | “Gesto sincero”

Ballando con le Stelle - Zazzaroni : “Suor Cristina è nel posto sbagliato”. Lei : “Nel 2019 non possiamo stare chiusi nei conventi” : Dopo il confronto delle scorse settimane, tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina continua il botta e risposta. Stavolta i due si sono incrociati a Storie Italiane dove, ospiti di Eleonora Daniele, hanno ribadito le loro posizioni. Collegandosi alle parole di Suor Cristina, che nel corso dello show del sabato sera si chiedeva se forse fosse nel posto sbagliato, Zazzaroni ha spiegato: “Sono d’accordo con Suor Cristina, probabilmente è nel posto ...

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : “Non posso strusciarmi addosso a Stefano” : Momenti di tensione e imbarazzo a Ballando con le stelle tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni. Dopo che la settimana scorsa aveva mandato in onda una clip pre-registrata del suo ballo con Stefano Oradei perché assente a causa delle celebrazioni pasquali, la religiosa è tornata in pista sabato sera esibendosi in una rivisitazione de Il mago di Oz. Per la prima volta Suor Cristina ha avuto così un contatto con il suo maestro ballerino durante la ...

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : "Posso andare via anche oggi stesso" : Momenti di imbarazzo a Ballando con le stelle, quando Ivan Zazzaroni ha precisato perché non ha voluto votare Suor Cristina la scorsa settimana. Il direttore del Corriere dello sport ha chiarito che non lo ha fatto per via dell'abito che porta la Suora, ma solo perché si è comportato come con qualsi

