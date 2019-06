Vittoria transgender | la disforia di genere non è più un disordine mentale

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) (foto: Getty Images) Sentirsi uomo o donna a prescindere dal proprio corpo non verrà più considerata come una malattia. Infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità ha appena trasferito ladi, ovvero il malessere percepito da una persona che non si riconosce nel sesso assegnato alla nascita, dall’elenco delle malattie mentali a quello dei disturbi della salute sessuale. È questo uno dei tanti storici aggiornamenti voluti dall’Oms nella sua nuova e undicesima versione dell’International Statistical Classification of Diseases anche Related Health Problems (Icd-11), l’elenco che racchiude tutte le patologie e le condizioni di salute. Mentre prima ladiveniva considerata come un disturbo dell’identità diora, si legge nel documento, è definita come la marcata e persistente incongruenza tra ilvissuto ed ...

