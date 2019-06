Venezia | la procura apre un fascicolo sull' incidente nel canale della Giudecca

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia - Procura indaga per inosservanza sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.