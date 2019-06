Venezia | il Comitato No Navi | «Basta subito ai mostri in Laguna»

vanityfair

«Bloccare le grandi, senza attaccarsi al solito "finché non si trova altra soluzione" che è servito a rimandare di continuo la decisione». Tommaso Cacciari, portavoce delNousa i termini «gravissimo ed esemplare» e non si discosta molto dai commenti che si trovano ovunque in rete dopo l'incidente di domenica 2 giugno a, la nave da crociera Smc da 65mila tonnellate finita contro un battello ormeggiato a una banchina. Per fortuna ci sono stati solo feriti, ma potevano esserci anche dei morti. Questo dice quasi chiunque on line, anche chi non è mai stato schierato apertamente contro le grandi. «non se ne può più di ...

LuigiBrugnaro : #Venezia, incidente a San Basilio: terminato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. ?? Il… - isabelrose6 : RT @LuigiBrugnaro: #Venezia, incidente a San Basilio: terminato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. ?? Il #Comun… - RivoltaPVC : RT @ChrisPeverieri: Per chi non è di Venezia è facile capire perché le navi non debbano passare davanti a San Marco, ma forse non è altrett… -