Sono passati 30 anni da piazza Tienanmen

23 maggio 1992 : Sono passati 27 anni dalla strage di Capaci : sono passati ventisette anni dalla strage di Capaci che portò alla morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ci furono ventitrè feriti tra i quali Angelo Corvo e l'autista Giuseppe Costanza. Alle ore 18:00 del 23 maggio 1992 esplodeva una carica di tritolo sull'autostrada che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Giovanni Brusca fu il mandante ...

PS5 : la retrocompatibilità con PS4 permetterà ai giocatori di giocare online anche con gli amici che non Sono ancora passati alla next gen : Grazie a Wired siamo venuti a conoscenza di alcune interessanti caratteristiche che delineeranno l'attesissima PS5, tra cui la CPU Zen 2, supporto al Ray-Tracing, SSD, 8K e molto altro ancora.Ma una delle caratteristiche che sicuramente sarà la gioia della gran parte dei giocatori è la totale retrocompatibilità con l'intera libreria PS4, riporta Twinfinite.Come possiamo vedere infatti in occasione di una conferenza con gli investitori questa ...

L'imbarazzo di Fdi : non vogliamo Fini. "I suoi ex Sono passati tutti alla Lega" : È vero però che Gianfranco Fini ha provato a rientrare in campo e a riallacciare i rapporti con il suo vecchio mondo. Prima avvicinandosi al nuovo movimento di Gianni Alemanno 'Azione Nazionale', poi ...

F1 - Senna addio : Sono passati già 25 anni : ROMA - In Formula 1 è stato uno dei più grandi, se non il più grande per carisma e fascino. E la sua tragica scomparsa, oltre al suo infinito talento, ha contribuito a farlo diventare leggenda. ...

'Mi Sono passati davanti molti uomini meno capaci di me - ma non sono durati molto' : È una delle donne più potenti del mondo ed è consapevole di essere considerata un esempio da tante, anche se si stupisce ogni volta che qualcuna le confida tutta l'ammirazione nei suoi confronti. Christine Lagarde, vertice del Fondo ...

Christine Lagarde : "Mi Sono passati davanti molti uomini - ma non sono durati molto" : È una delle donne più potenti del mondo ed è consapevole di essere considerata un esempio da tante, anche se si stupisce ogni volta che qualcuna le confida tutta l'ammirazione nei suoi confronti. Christine Lagarde, vertice del Fondo Monetario Internazionale, si è raccontata in una lunga intervista a Elle. Ha ripercorso la sua carriera e le difficoltà di una donna che a volte è stata superata da uomini ...

Sono passati 20 anni da Columbine - la strage che spaventò il mondo : Roma - Sono passati esattamente vent'anni, da quel tragico 20 aprile 1999: Eric Harris e Dylan Klebold , due studenti della Columbine High School , nello Stato americano del Colorado , mappa in fondo ...