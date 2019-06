Skoda Mountiaq - Dalla Kodiaq nasce un pick-up

quattroruote

(Di lunedì 3 giugno 2019) Se ladiventasse un giorno (anche) un-up potrebbe assomigliare molto a questa, un prototipo realizzato da un gruppo di apprendisti della. Costruito sulla base della Suv, rappresenta al momento un mero esercizio di stile. Che ha richiesto ben oltre 2.000 ore di fatica (sintetizzate in un video qui sotto) a un gruppo di 35 studenti della Vocational School di Mladá Boleslav, il vivaio in cui la Casa boema coltiva talenti per vari settori dellautomotive. Stretching e palestra. Lunga quasi cinque metri e larga più di due, lasi presenta rocciosa ed equipaggiata di tutto punto per darsi allavventura. Snorkel, argano e bullbar rispondono allappello, mentre sul tetto svetta una barra di Led aggiuntiva. Il piano di carico del cassone ha un doppiofondo furbo, pensato per il necessario da campeggio come per gli attrezzi del mestiere, illuminato ai bordi da ...

