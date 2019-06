Roma | auto giù per la scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese | «Ho fretta» VIDEO

Incidente nave Venezia - il presidente dell'Autorità portuale convocato d'urgenza a Roma. Feriti in condizioni stabili : Il giorno dopo l'Incidente della nave da crociera a Venezia, scatta l'inchiesta per accertare eventuali responsablità. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del...

La salma di Lorenzo Orsetti è tornata in Italia. Ora l'autopsia disposta dalla Procura di Roma : La salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso dall’Isis lo scorso 18 marzo in Siria dove stava combattendo come volontario a fianco delle milizie curde, è rientrata nella giornata del 31 maggio a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha.La salma di Orsetti è stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su ...

Roma - autista di autobus tenta di investire un pedone. VIDEO : Roma, autista di autobus tenta di investire un pedone. VIDEO Nel filmato, postato su Facebook e attribuito a una ex dipendente, si vede il mezzo che va verso un uomo che indietreggia in mezzo alla carreggiata, finendo per colpirlo. Ignote le ragioni del folle gesto. L’azienda: “Sospenderemo l’autista una volta ...

Meteo - grandine apocalittica in Romania : auto e tetti distrutti - accumuli di ghiaccio sulle strade di Zalau [FOTO e VIDEO] : Fenomeni Meteorologici estremi continuano a colpire la Romania. Era in vigore il codice rosso per grandine e tornado nel distretto di Salaj, nel nord del Paese, e le previsioni sono state rispettate in pieno. Infatti, una forte tempesta, accompagnata da una furiosa grandinata, ha appena colpito il capoluogo Zalau. Dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo è possibile vedere gli effetti ...

Roma - bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido : si valuta l'autopsia : Dramma all'Appio, a Roma: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di un asilo privato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono state...

Fca-Renault - una fusione in cui Parigi ha peso mentre Roma subisce. E Cdp non ha mai investito nel settore auto : In assenza di una strategia industriale di lungo periodo, gli Agnelli dialogano più facilmente con la Francia di Emmanuel Macron che con il premier Giuseppe Conte. E avviano una discussione sulle prospettive delle nozze fra Fca e Renault che porteranno alla nascita del terzo gruppo automobilistico al mondo. Con il risultato che Parigi potrà far valere il suo peso, mentre Roma rischia di subire un’operazione dalle pesanti ricadute ...

Roma - auto contRomano sulla Casilina travolge moto : muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Firenze - incendiava auto in sosta per strada : preso il piRomane seriale - un 38enne tassista : Il trentottenne fiorentino, di professione tassista, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del capoluogo toscano su ordine del Gip del Tribunale di Firenze . È accusato di tre episodi durante i quali avrebbe incendiato ben sette auto regolarmente parcheggiate in strada nel comune di Fiesole.

Ancora un autobus in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...

Auto entra contRomano sulla statale a Monopoli : due camionisti evitano tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Cerca parcheggio ma viene ingannato dai segnali stradali : auto in metro a Roma : Un cittadino olandese è finito con la propria auto nella scale di accesso pedonale dii parcheggi nella fermata Eur-Magliana di Roma. Come riporta Roma Today, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. A terminare la propria corsa all’interno della stazione un cittadino olandese di 70 anni alla guida di una Skoda Octavia. Nella vettura insieme a lui una 72enne. A parte la paura nessuno è rimasto ...