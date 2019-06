Magra e sgonfia con la dieta delle ciliegie che ti fa perdere 3 kg in 7 giorni

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2019) Benvenuto giugno e benvenuta estate! Rotoli, perché voi siete ancora lì e non mollate la nostra pancia e i nostri fianchi? Domanda legittima. Ebbene, per liberarvi dei chili di troppo, c’è unache vi piacerà molto. È ladella ciliegia che fa3 chili in 7. In pratica è laperfetta per prepararsi alla prova costume. È equilibrata, non fa patire la fame, depura il corpo epancia e fianchi. La ciliegia è un frutto che ha pochissime calorie, solo 58 per etto ed è costituita dall’80% di acqua. Non solo: lesono anche ricche di potassio, che è ottimo per combattere cuscinetti di grasso e cellulite. Ma come si fa a3 chili in 7con ladella ciliegia? Vediamo il menù giorno per giorno. Lunedì. Colazione con 100 g di, uno yogurt magro e un caffè o un tè con dolcificante. Pranzo: aspic di, uno yogurt ...