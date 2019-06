La Xbox One S di Fortnite viola nei negozi | prezzo e data di uscita della console

Final Fantasy 7 Remake per Xbox One appare nei listini di GameStop : Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare anche su Xbox One, stando ad alcune segnalazioni apparse in rete nelle ultime ore.Il gioco è stato annunciato per PS4 nel 2015, ma in realtà Square Enix non ha mai specificato se sarà un'esclusiva, totale o temporanea, della console ammiraglia di Sony oppure se sarà un titolo multipiattaforma. Insomma, l'approdo dell'atteso Remake dell'epopea di Cloud e soci su altri lidi non è assolutamente da escludere. ...

Rage 2 : 1080p60 è il miglior modo per sfruttare Xbox One X e PS4 Pro? - analisi comparativa : Rage 2 arriva su console con tante luci rosa, mutanti in abbondanza ed il tocco di un nuovo team di sviluppo. Avalanche Studios prende in mano le redini della serie unendo le sue forze con id Software per creare qualcosa di unico: uno shooter in prima persona ambientato in un gigantesco mondo aperto. Dal nostro punto di vista, si tratta di un'esperienza speciale e la collaborazione dei due studi funziona egregiamente e anche le scelte tecniche ...

Hunt : Showdown è ora disponibile su Xbox One Game Preview - pubblicato un trailer di lancio : L'ultimo titolo di Crytek che mischia l'horror ad un'ambientazione western, Hunt: Showdown è già disponibile da qualche tempo su PC. Come molti dei loro prodotti, il gioco utilizza avanzate tecnologie che lo rendono più adatto ad un ambiente tecnico come quello su PC.Ora però sembra proprio che anche gli utenti su Xbox One potranno avere un assaggio dello sparatutto in salsa western. Il gioco, come riporta Gamingbolt, è ufficialmente disponibile ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

Ninja Gaiden 2 : il classico d'azione di Team Ninja vive una seconda giovinezza su Xbox One X - analisi tecnica : Ninja Gaiden, il blockbuster di Team Ninja per Xbox datato 2004, non era solo un reboot del franchise ideato per l'era 3D ma ha anche aiutato a definire un nuovo standard per i giochi di combattimento all'arma bianca, ancora valido dopo due intere generazioni di console. Grazie alla retrocompatibilità e alla patch di potenziamento per Xbox One X potrete rigiocare il capitolo originale della saga a 60fps e con una risoluzione elevatissima. ...

Layers of Fear 2 già disponibile su PlayStation 4 - Xbox One e PC : Layers of Fear 2, il seguito dell’horror psicologico Layers of Fear, con doppiatori capitanati dalla premiata icona horror Tony Todd, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC su Steam. Il titolo è stato rilasciato ieri 28 maggio, da Gun Media, l’editore di Friday the 13th: The Game, e Bloober Team, lo sviluppatore acclamato dalla critica del gioco cyberpunk-horror observer_ . “L’attesa ci sta uccidendo ora che stiamo per ...

SOEDESCO svela Truck Driver - in arrivo su PlayStation 4 - Xbox One e PC : SOEDESCO e Triangle Studios hanno annunciato che i giocatori potranno presto mettersi in viaggio tramite l’esperienza di guida su camion fornita da Truck Driver! A differenza di qualunque altro gioco riguardante i camion, Truck Driver si concentra completamente sulla modalità carriera. Valorizzando l’aspetto di “gioco” rispetto a quello della “simulazione”, SOEDESCO mira a riportare il divertimento nei ...

L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di uscita ufficiale su PS4 - Xbox One e PC : Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of Solitude, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of Solitude viene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi ...

I migliori controller Xbox One – Maggio 2019 – Classifica : Se state cercando un nuovo controller Xbox One, siete capitati nel posto giusto, perchè oggi vogliamo elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori controller Xbox One disponibili su AMAZON, sia ufficiali che compatibili. Come acquistare un controller Xbox One Prima di acquistare un nuovo Xbox One controller, bisogna tener presente di alcune caratteristiche al fine di scegliere il giusto controller. Tipologia: Esistono ...

Anthem : il gioco non compare più nella lista dei 49 titoli più giocati su Xbox One in Nord America : Ormai Anthem sta andando lentamente alla deriva. nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come gli sviluppatori da un mese non condividano nessuna notizia sul gioco, con buona pace dei giocatori che hanno deciso di abbandonarlo definitivamente.Ora, come riporta MP1ST, il numero di giocatori di Anthem su Xbox One è diminuito a un numero tale che ora non fa nemmeno parte dei 49 giochi più giocati sulla piattaforma Xbox. Per farvi un'idea, ...

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution è in arrivo anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Oggi, Klabater ha annunciato ufficialmente che We. The Revolution, il titolo indie basato sulla Rivoluzione Francese sviluppato da Polyslash, sarà lanciato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 25 giugno 2019. Inoltre, la versione di Nintendo Switch è già disponibile in pre-ordine.We. The Revolution è arrivato su PC il 21 marzo di quest'anno ed è diventato immediatamente un successo indie, raggiungendo la seconda posizione nell'elenco ...

Dauntless - l'RPG free-to-play - è disponibile a partire da oggi su PC - Xbox One e PlayStation 4 : Dauntless, titolo indie Monster Hunter-like dalle linee che ricordano un cartone animato, sarà disponibile a partire da oggi.Come riporta VG247, il gioco è uscito da un lungo periodo di Open Beta. Sarete in grado di scaricarlo a titolo gratuito a partire dalle 16:00 di oggi (ora italiana).In Dauntless avrete a che fare con incredibili mostri da sconfiggere e sarete in grado di scegliere tra sei tipi diversi di personaggi, ognuno con una propria ...

I migliori giochi Xbox One – Maggio 2019 – Classifica : Quali sono i migliori giochi Xbox One? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. migliori giochi Xbox One Corse Team Sonic Racing Se siete alla ricerca di un Racing Game in stile Mario Kart ed avete apprezzato i vecchi capitoli della serie, allora Team Sonic Racing potrebbe fare al caso vostro. Sviluppato da SEGA è disponibile su ...