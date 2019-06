La nonna della piccola Noemi | Sta meglio | le abbiamo detto che è caduta

nonna salva nipote da violenza della madre/ "12enne scagliato di testa contro mobili" : Ennesimo caso di violenza di una madre sul figlio, la Nonna l'ha salvato chiamando la polizia prima che fosse troppo tardi

"Signore se esisti resuscitalo! Perché hai voluto il mio angelo". Il messaggio della nonna su Facebook : “Signore se esisti resuscitalo!”. E’ lo struggente messaggio che affida a Facebook Tiziana Saliva, la nonna di Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi per la cui morti sono stati arrestati a Novara la figlia, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi. “Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo”, aggiunge la donna, che posta anche una canzone, ‘Resuscitami’.Quello di oggi non ...

Gina Stewart - le immagini della nonna hot - : Fonte foto: InstagramGina Stewart, le immagini della nonna hot 1Sezione: Spettacoli Tag: nonna hot seno curve sexy Sofia Lombardi Gina Stewart è la super nonna di Instagram: grazie ai suoi quasi 150.000 follower, la donna vanta un seguito di fan sempre in continua ...

L’amante 85enne della nonna è troppo focoso - i figli della donna lo denunciano è insaziabile : Il signore in questione ha la bella età di 85 anni ma nessuna voglia di farsi definire “vecchio”. Infatti frequenta le balere, dove si scatena sulle piste da ballo come un giovanotto. Inoltre ama molto la compagnia femminile: in particolar modo, un paio di anni fa si è preso una sbandata per una sua affascinante coetanea con la quale ha cominciato a fare coppia fissa nelle serate di liscio. La storia di questo attempato amante ha luogo a ...

Esordio in Serie A di Gianluca Gaetano : festa in famiglia - poi la rissa con i vicini e la morte della nonna : Prima la gioia per l’Esordio in Serie A ad appena 19 anni poi il dolore per la morte della nonna colta da malore dopo una rissa con i vicini di casa insofferenti al frastuono. E’ successo al giovane talento del Napoli Gianluca Gaetano, calciatore che si sta mettendo in mostra con la primavera degli azzurri. Tutto è successo quasi in contemporanea, un segno del destino. Gaetano entra in campo al posto di Callejon, nella ...

Rimini - denunciano l'amante 85enne della nonna : 'Hanno troppi rapporti intimi' : Dalle dolci colline della Valconca, tra le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, arriva la cronaca di un'incredibile vicenda a luci rosse. "Nostra madre 85enne fa troppo s...o con l'amante, suo coetaneo". È questa la singolare denuncia presentata ai carabinieri dai figli, esasperati, di una fin troppo arzilla vecchietta. "Lei ha problemi di salute e lui se ne approfitta: si chiudono in camera da letto per ore" hanno spiegato. Il fascicolo è ...

Salerno - a due anni muore soffocata da un pezzo di wurstel a casa della nonna : L'ennesima orribile tragedia di cui non si vorrebbe mai venire a conoscenza riguarda la morte di una bambina di appena due anni. La vittima è la piccola Letizia. La bambina è deceduta a casa della nonna mentre stava mangiando. L'episodio ha scosso l'intero territorio di Salerno, in particolar modo Campagna, piccolo comune della piana del Sele, a pochi metri da Eboli. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, è stato un pezzo di ...

Un posto al sole - spoiler puntata di stasera : Alice sconvolta dalle azioni della nonna : Da oltre vent'anni va in onda sul piccolo schermo la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', che riesce sempre a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Nelle recenti puntate è finito al centro dell'attenzione il personaggio di Alice, che si dimostra stanca per la situazione in cui si trova e la vicenda si è complicata nel momento in cui Marina ha comunicato alla nipote di essere costretta a rimandare ...

nonna uccide i nipoti gemelli di 8 anni : “Dopo la morte della figlia non riusciva a gestirli” : Dorothy Flood, una donna dell’Arizona di 55 anni, è stata arrestata venerdì, un giorno dopo che i suoi nipoti gemelli di 8 anni, Jordan e Jaden Webb, sono stati trovati morti nella loro casa di Tucson. I due bambini, che un paio di anni fa avevano perso la madre morta suicida, avevano ferite di arma da fuoco.Continua a leggere

nonna Licia modella osé a 89 anni - diventa una star di Instagram : «Ma quanto mi diverto» : modella (osé), per la prima volta, a 89 anni. «Perché no? Ho posato anche un po’ nuda, ma tanto quando vado al mare sono più scoperta. Questi falsi pudori proprio non esistono: uno ha la sua età, deve contenersi e fare delle cose adeguate però non ci vedo niente di particolare». Un anno fa, complice l’intuizione del nipote 33enne Emanuele Usai, Nonna Licia (account Liciafertz) era sbarcata su Instagram. A distanza di dodici mesi, il suo profilo ...