Juve subito -3% in Borsa | le parole di Guardiola pesano

Pietro Anastasi : 'Per la Juve è stato un anno perso - cederei Dybala subito' : La Juventus, dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, non ha più vinto una gara e ciò si potrebbe attribuire alla mancanza di motivazioni. Questo atteggiamento non è nello stile dei bianconeri, per cui sta deludendo tutti i tifosi e tra questi c’è anche Pietro Anastasi che, nell’intervista telefonica a TuttoJuve.com, ha fatto il punto sulla gara dell'Olimpico e su altri temi caldi che agitano il mondo bianconero. L'involuzione della ...

Romero Juventus - subito in bianconero : ecco l’erede di Barzagli : Romero Juventus – Il difensore argentino Cristian Romero, classe 1998 potrebbe arrivare alla Juventus al termine di questa stagione. Fabio Paratici e lo staff bianconero, lo avrebbero individuato come possibile erede di Andrea Barzagli. Il centrale del Genoa ha disputato un campionato di tutto rispetto mettendosi in mostra agli occhi di grandi club quali Juventus, […] More

Romero subito alla Juve : più soldi per il Genoa : Come ricorda la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il difensore argentino passerà alla Juventus, in base a un accordo preso da tempo con il club bianconero e che prevedeva cifre diverse se la ...

Juve Women - Pedersen : 'Volevo vincere subito - ora la Coppa Italia' : Sofie Junge Pedersen , centrocampista della Juventus Women , ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: 'E' stato semplice calarmi in questa realtà, le persone che ho incontrato dentro e fuori dal campo sono state molto amichevoli e ...

Buffon - si decide il futuro : studia da dirigente e la Juve lo aspetta - anche subito : Le porte della Juve per Gigi Buffon sono sempre aperte, ma fra qualche mese potrebbero spalancarsi. C'è pronto un ruolo in società e ora tocca al portiere decidere quando tornare a Torino, una scelta ...

Chiesa-Juventus - si chiude subito : arriva anche la nuova mezz’ala : CHIESA JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per assicurarsi Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina rappresenta il profilo ideale tracciato da Paratici e Nedved per rinforzare l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Chiesa bisognerà valutare attentamente anche i possibili addii ...

Pirlo : 'Juve - ci sono due giocatori che devi comprare subito' : 'Alla Juventus manca qualità a centrocampo'. Lo dice Andrea Pirlo negli studi di Sky Sport , ex centrocampista bianconero: 'A parte Pjanic, gli altri centrocampisti non hanno la stessa qualità. Ci vogliono giocatori come Isco o De Bruyne , gli Iniesta di un tempo, gente che ti dà ...

Cristiano Ronaldo riparte subito : shopping dopo l'eliminazione della Juve in Champions : Non è normale per un fenomeno come Ronaldo uscire ai quarti di finale, avendo vinto le ultime tre edizioni della Champions League. L'immagine che arriva da Torino il giorno dopo l'eliminazione della ...

Juve - subito rivoluzione : due super cessioni decise! Pronto il colpo Chiesa : Quest'oggi La Gazzetta dello Sport ha rilanciato sulla Juventus che dopo l'eliminazione dalla Champions League e con uno scudetto già in tasca, pensa subito al mercato: 'Inevitabilmente, oltre il probabile scudetto di sabato, si ...

Juve eliminata dalla Champions - ma Agnelli blinda subito Allegri nel post partita : “l’allenatore sarà ancora lui a lungo - ci riproveremo insieme” : E’ appena terminata la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juventus ed Ajax. Nel post partita si è presentato ai microfoni di Sky il Presidente bianconero Agnelli. Da evidenziare la signorilità e sportività del numero uno della Vecchia Signora, che ha ammesso la sconfitta e i meriti degli avversari. Ecco le sue parole: “Come sapete il mio mestiere è quello di essere presente in questi momenti. ...

LIVE Pagelle Juventus-Ajax 1-1 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sempre lui! Van De Beek pareggia subito : Buona sera bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League 2019. Ad Amsterdam lo score è stato di 1-1. Cristiano Ronaldo e David Neres sono stati i marcatori e la Juve avrà un piccolo vantaggio, godendo della pesantezza del gol in trasferta. Non sarà però un match facile. La formazione di Erik ten Hag annovera tra le sue fila giocatori di classe pura come il citato Neres, l’altro esterno ...

Juve-Ajax - subito Kean : Allegri è tentato. Dybala e Cancelo i piani B : TORINO - Senza Mario Mandzukic , fermatosi per un problema al tendine rotuleo, la tentazione di Massimiliano Allegri è sempre più quella di lanciare Moise Kean dal primo minuto nel tridente con ...

Live Ajax-Juventus 0-0 : Bernardeschi sfiora subito l'eurogol : Dopo la straordinaria nottata dello Stadium che ha permesso di rimontare ed eliminare l'Atletico Madrid, il cammino della Juventus riparte dalla Amsterdam Arena per confermare il suo ruolo di...