In attesa di Conte | Bruxelles carica l' arma della procedura sul debito

Governo - attesa per il discorso di Conte : Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani chepronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare ilbaratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parolechiave.

LIVE Eurovision Song Contest 2019 in DIRETTA : Mahmood con “Soldi” manda in visibilio Tel Aviv!!! Chiuso il televoto - cresce l’attesa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’Eurovision Song Contest: a Tel Aviv, in Israele il concorso canoro continentale vive l’ultimo atto e l’Italia, DIRETTAmente in finale, schiera Mahmood, che canterà “Soldi”, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Arrivano dalla prima semifinale Grecia, Bielorussia, Serbia, Cipro, Estonia, Repubblica Ceca, Australia, Islanda, San Marino ...

Ridicolo contentino in attesa del Samsung Galaxy Fold e promesse non mantenute : La vicenda del Samsung Galaxy Fold sta rovinando e non poco la reputazione del produttore e tutto pure per una strategia non proprio chiara di rilancio dello smartphone pieghevole dopo la mancata partenza delle vendite a fine aprile negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. Cosa sta combinando davvero l'azienda e perché non è più chiara e precisa sul destino del tanto rivoluzionario device? Giusto fare un passo indietro: lo scorso 9 ...

Salvini contestato a Tivoli : 'Nostalgici del Che - in attesa di farvi due canne' (VIDEO) : Matteo Salvini è spesso finito al centro delle critiche per il suo stare troppo lontano dal Viminale. La Boldrini, tanto per citare un esempio, ha provveduto a diffondere l'hashtag #maquandolavori, finalizzato ad attaccare un ministro troppo impegnato a frequentare talk show televisivi e piazze per stare seduto a sufficienza dietro la scrivania del suo ufficio. Un'accusa che, però, non ha mai fermato il leader della Lega che, anche in questi ...

Conte ha incontrato Siri : attesa per oggi la decisione sull'indagato : È finalmente avvenuto l'atteso faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. L'incontro si è tenuto ieri sera ma...