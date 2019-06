Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Secondo il sito Crazy Days and Nights, Iancon la collegapocoche la sposasse. Tutto sarebbe iniziato nel 2015, quando ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Ian esul set di The Vampire Diaries. Proprio nello stesso periodoaveva smesso di seguiresui social e, stando a quanto riporta Enty,Ian con il suo ex Paul McDonald. I dettagli sul triangolo, Ian eIl periodo in cui tra Ian eci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice rapporto tra colleghi era lo stesso di quello dei dissapori trae la. Infatti, secondo Enty, l'attrice di Twilight ha smesso di seguiresui social network per via della gelosia nei suoi confronti. Poi non sono mancate le numerose frecciatine della Dobrev e il like di Ian digitato per "sbaglio" sul post della collega di The Vampire ...

katiadiluna16 : Ian Somerhalder avrebbe tradito Nikki Reed con Nina Dovrev prima del matrimonio - queenofthestorm : RT @sickofzain: Nina Dobrev che si scopa Ian Somerhalder tre mesi prima del matrimonio di quest'ultimo IO HO SEMPRE AMATO QUELLA DONNA - klowlbs : RT @ItalyLegacies: Ian che va con Nina quando è fidanzato con Nikki, lei che va con l'ex marito. E peggio ancora Ian che spende i soldi per… -