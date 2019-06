affaritaliani

(Di lunedì 3 giugno 2019) Luigi Diè "molto arrabbiato" per l’attacco di Robertoa Salvini ieri sulla festa del 2 giugno. Il sospetto del leader grillino è che, "in cerca di visibilità", abbia di proposito provocato Salvini "per sfasciare tutto", terremotare il Movimento Cinque Stelle e buttare giù il. Segui su affaritaliani.it

AnnaAscani : Se questo governo fosse un film il titolo perfetto sarebbe senza dubbio KILL PIL. Ci hanno portato sotto zero e vog… - Affaritaliani : M5S, dubbio di Di Maio: Fico vuol far cadere il governo per trattare col Pd? - Affaritaliani : Governo, dubbio di Di Maio su Fico'Vuole sfasciarlo e trattare col Pd?' -