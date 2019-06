Fallout 76 | secondo Todd Howard alcune critiche sono state meritatissime

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il lancio di76 è stato, per usare un eufemismo, problematico. La stampa specializzata ha duramente criticato il gioco, afflitto da numerosi problemi tecnici e anche i fan hanno detto la loro sul controverso capitolo della saga. Nell'episodio di questa settimana di IGN Unfiltered, il director di Bethesda,, ha parlato proprio di questo, affermando che Bethesda ha visto molti di questi problemi mentre il gioco si avvicinava alla data di uscita."È stato uno sviluppo molto difficile in quel gioco. Eravamo pronti per ... molte di quelle difficoltà chefinite sullo schermo. Sapevamo che non era il tipo di gioco a cui le personeabituate da noi e che avremmo ricevuto delle. Molte".Leggi altro...

