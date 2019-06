Conte convoca la stampa a palazzo Chigi | cose importanti da dire

Conte prepara il suo Staff - tra i convocati il fratello : Conte dopo l’«investitura» ufficiale partirà, resterà in contatto con la dirigenza per il mercato e si presenterà l’8 luglio per la partenza per il ritiro.Con lui ci sarà lo Staff che lo accompagnerà nella nuova avventura nerazzurra, che vedrà qualche conferma e qualche novità rispetto al gruppo del Chelsea. Con lo storico vice Angelo Alessio deciso ad allenare da solo, il ruolo di «secondo» toccherà il fratello Gianluca.Conte e il suo ...

Giuseppe Conte convoca conferenza stampa a Palazzo Chigi per le 18.30 : Alle 18.30 si terrà una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E’ quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio. Non sono stati confermati gli argomenti che verranno trattati dal premier. L'articolo Giuseppe Conte convoca conferenza stampa a Palazzo Chigi per le 18.30 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salta la cordata - Alitalia a rischio. Conte convoca vertice urgente : di Rosario Dimito La Nuova non riesce a decollare. E ora le nubi all'orizzonte si fanno sempre più dense. A meno di 20 giorni dallo scadere della proroga accordata a Fs, manca ancora il nome dei ...

Libia - Conte convoca Gabinetto su crisi. A Tripoli migliaia in piazza contro Haftar : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato questo pomeriggio a Palazzo Chigi un Gabinetto di crisi sulla Libia al fine di informare tutti i ministeri competenti sull'evolversi della ...

Parigi : "Mai avvisati dell'offensiva su Tripoli". Conte convoca un vertice sulla Libia : "Non siamo mai stati avvisati di un'offensiva su Tripoli, che abbiamo condannato sin dal suo inizio". La Francia risponde così alle indiscrezioni secondo cui emissari di Khalifa Haftar sarebbero stati ricevuti il 4 aprile scorso a Parigi, poco prima dell'inizio dell'offensiva su Tripoli. "Come i nostri partner, parliamo con tutte le parti del conflitto in Libia, al fine di ottenere un cessate il fuoco", spiega un portavoce del ministero ...

Libia - timore di un escalation del conflitto. Conte convoca i ministri Difesa e Esteri : "Nessuna doppia linea nel governo, noi siamo gli unici che parlano con tutti". A palazzo Chigi si nega che ci siano azioni 'separate' da parte dei componenti dell'esecutivo sulla Libia. I contatti li porta avanti la presidenza del Consiglio, oltre che con gli Stati Uniti (tramite il consigliere per la sicurezza nazionale, Bolton) anche - tra gli altri Paesi - con l'Egitto e con gli Emirati arabi. Sono proprio questi ultimi Paesi a fare da ...

Libia - “emissari di Haftar a Parigi dopo l’annuncio dell’attacco a Tripoli”. Conte convoca vertice con Esteri e Difesa : La scorsa settimana un Falcon ha trasportato a Parigi una piccola delegazione di inviati del generale libico Khalifa Haftar, che il 4 aprile ha annunciato l’offensiva per liberare Tripoli: volevano ottenere il consenso della Francia all’attacco. Lo scrive ‘Repubblica’ in una ricostruzione basata sui tracciati di Flightradar, il sito che monitora il traffico aereo. Il giornale ha avuto conferma da una fonte diplomatica dell’Eliseo ...