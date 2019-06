Chi vuol prendere in giro Roberto Fico?

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : "Governo a risChio? Solo il 29% degli italiani vuole tornare al voto" : Le elezioni europee hanno ribaltato i pesi delle due forze al governo. Dopo che il Movimento 5 Stelle ha subìto una perdita di voti non da poco, serve capire l'andamento degli elettori e il motivo di tale sconfitta. Per il 32% degli italiani Luigi Di Maio - rivela il sondaggio di Nando Pagnoncelli s

Nostalgia canaglia - Mourinho vuole tornare in panChina : “vi svelo cosa serve per convincermi” : L’allenatore portoghese, fermo ormai da 5 mesi dopo l’esonero dal Manchester United, ha rivelato di aver voglia di tornare in panchina Sono trascorsi cinque mesi dall’esonero dal Manchester United, un boccone durissimo da digerire per José Mourinho, poco abituato ad essere mandato via a stagione in corso. AFP/LaPresse La Nostalgia della panchina adesso torna a farsi sentire e, intervistato ai microfoni di Eleven Sport, lo ...

Whirlpool vuole Chiudere lo stabilimento di Napoli - 430 posti a risChio. I sindacati : “Sciopero” : Whirlpool a anunciato a sorpresa di voler chiudere lo stabilimento di Napoli. Nel comunicato si legge che l’azienda «intende procedere con la riconversione del sito e la cessione del ramo d’azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali». L’annuncio è stato dato ai sin...

Chi vuole andare a pranzo con George Clooney? : «Ciao, Amal e io siamo felici di invitarti a pranzo nella nostra casa in Italia. So cosa pensi e no, non è uno scherzo». In effetti il primo pensiero, quando ci arriva questo messaggio via mail firmato da George Clooney, è che sia spam. Invece no: è un invito vero e proprio, ed è per una buona causa. L’INVITO L’attore hollywoodiano e sua moglie, l’avvocatessa libanese Amal Alamuddin, hanno messo in palio un invito a Villa ...

M5s - Spadafora : “Indebolire Di Maio vuol dire indebolire Movimento”. Ma Ruocco : “Troppi incariChi” : La linea, entrando all’assemblea dei parlamentari M5s, l’afferma chiara il sottosegretario Vincenzo Spadafora, di solito restìo davanti alle telecamere: “indebolire Di Maio vuol dire indebolire il Movimento. Noi quali alternative abbiamo: andare ad elezioni anticipate? Io non penso questo sia una cosa che serva al Paese e che auspica il Presidente della Repubblica. Io penso sarebbe un problema per tutti gli italiani”. ...

THE NATIONAL/ "I Am Easy To Find" : facili da trovare - per Chi vuole ascoltare : I NATIONAL superano se stessi con il nuovo straordinario disco arricchito di un film della durata di mezz'ora ecco di cosa si tratta

Carlo Calenda non vuole lasciare il Pd : “Ma se me lo Chiedessero fonderei un nuovo partito” : Carlo Calenda ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui si è detto disposto a lasciare il Partito Democratico per fondare un nuovo soggetto politico che possa affianCarlo. Poi ha precisato su Twitter che non ha nessuna intenzione di lasciare il Pd e che, in caso di separazione, la scelta sarebbe condivisa con Nicola Zingaretti.

?Alitalia-Atlantia - M5S adesso vuole Chiudere : Il mercato, solitamente cauto, lunedì ha cominciato a crederci, premiando i titoli di Atlantia in Borsa. Così come ci sperano al Tesoro e a Palazzo Chigi. E adesso, paradossalmente,...

?Alitalia-Atlantia - M5S adesso vuole Chiudere : Il mercato, solitamente cauto, lunedì ha cominciato a crederci, premiando i titoli di Atlantia in Borsa. Così come ci sperano al Tesoro e a Palazzo Chigi. E adesso, paradossalmente,...

Luisa Ranieri : «InvecChiare? Non ci trovo niente di male - vuol dire che hai vissuto» : La moglie del commissario più amato dagli italiani, Montalbano, ovvero Luca Zingaretti, l’attrice napoletana che tiene alto lo scettro del fascino naturale made in sud, la mamma di due bambine, si racconta a Vanity, tra acrobazie per far quadrare esigenze di famiglia, lavoro e cura di sé e un approccio sereno alla ruga che spunta

Luisa Ranieri : «InvecChiare? Che c’è di male - vuol dire che hai vissuto» : Luisa Ranieri ha un profilo non da poco. Attrice, mamma di due bambine, Emma 7 anni e Bianca 3 anni, moglie del commissario più amato dagli italiani, Montalbano, ovvero Luca Zingaretti che ha conosciuto sul set del film «Cefalonia», cognata dell’unico uomo politico, Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio e segretario del Pd scelto per fare opposizione a Salvini. Ma di tutto questo non si può parlare. Luisa Ranieri, 45 anni, ...

Luigi Di Maio - Paola Nugnes non si nasconde : "Chi deve prendere il suo posto" - lo vuole cacciare : Luigi Di Maio non teme di perdere la poltrona di capo politico del M5s dopo la batosta elettorale alle elezioni Europee. A dargli sicurezza sono state le telefonate che fino a questa mattina il vicepremier grillino ha avuto con "le persone che rappresentano le varie anime del partito - come ha detto

Huawei non vuole vendette verso Apple e fa Chiarezza sulla situazione attuale : La situazione legata al ban di Huawei dagli USA, che impedisce al colosso cinese di acquistare tecnologia dalle compagnie americane, è in una fase di temporaneo stallo, ma non mancano aggiornamenti e chiarimenti sulla vicenda, che si delinea come una manovra da parte dell’amministrazione Trump per forzare la mano alla Cina in merito alla vicenda […] L'articolo Huawei non vuole vendette verso Apple e fa chiarezza sulla situazione ...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - Chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi