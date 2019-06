A Capri l’estate profuma d’amore

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tappo celeste, flacone trasparente e un packaging azzurro vellutato: sono passati ben 18 anni dalla sua nascita e gli accordi frizzanti di Dolce & Gabbana Light Blue, fragranza iconica per diverse generazioni, risvegliano sempre intensi ricordi estivi. Complici le campagne e gli spot che si sono susseguiti nel tempo, girati tra gli imponenti faraglioni dell’isola di, cornice perfetta per raccontare la storia di passione sprigionata dal suo jus mediterraneo. Dolce & Gabbana Light Blue A dare volto a questa scia di seduzione, fin dagli esordi, è il modello David Gandy, che anno dopo anno ha sedotto le protagoniste dei diversi spot in una danza di baci appassionati e sguardi penetranti. L’ultima a salire sull’indimenticabile gommone bianco, in mezzo alla distesa del blu caprese, è Bianca Balti, musa della fragranza dal 2013. I due, sulle note di «ParlamiMariù», si ...

