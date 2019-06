X Factor | Sfera Ebbasta giudice La produzione risponde alle polemiche

lanostratv

(Di domenica 2 giugno 2019)nuovodi X: scoppia la polemica. Sono stati annunciati ieri i quattro nuovi giudici della prossima edizione di X. Una giuria quasi completamente rinnovata che vedrà sedersi dietro il bancone del talent di Sky: l’ormai veterana Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e. Ma proprio su quest’ultimo si è abbattuta una pioggia dida parte di alcuni utenti che non hanno preso bene la notizia del trapper all’interno del talent musicale. Svariate le motivazioni che hanno spinto il pubblico a non gradire, per così dire, la scelta di Sky, dicendo che il trapper non avrebbe le competenze giuste, i suoi testi non sarebbero “educativi” e, infine, accusando ladi non aver utilizzato lo stesso metro di giudizio, nella scorsa edizione, con Asia Argento (che era stata allontanata in seguito allo scandalo ...

repubblica : Ecco i nuovi giudici di X Factor: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta insieme a Mara Maionchi [news aggiornata all… - addictedtojfc : Ma certa gente sta criticando sfera ebbasta come giudice di X factor per la tragedia di corinaldo? - ImolaOggi : X Factor: fra i nuovi giudici il rapper Sfera Ebbasta, indagato per istigazione all’uso di droga -