Napoli | l' ultimo business della camorra | racket sulle bare dei cinesi morti

500 Miglia IndiaNapolis 2019 - Fernando Alonso 31° in qualifica : rischia di non disputare la gara! Serve l’impresa nell’ultimo turno : Fernando Alonso rischia di non correre la 500 Miglia di Indianapolis! Il pilota spagnolo si è infatti reso protagonista di una bruttissima qualifica e ha chiuso al 31esimo posto con la media di 227,224 Miglia orarie sui quattro giri percorsi nell’ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno doveva rientrare tra i primi 30 per avere garantito il diritto di scendere in pista domenica prossima per disputare la ...

Il Napoli vince all'ultimo a Ferrara : 2-1 contro la Spal - Meret super : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano Spal e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

NOEMI - BAMBINA FERITA A Napoli : ULTIMO BOLLETTINO/ 'Condizioni stabili ma gravi' : NOEMI, la piccola bimba FERITA a NAPOLI, è stata sottoposta in mattinata ad ulteriori accertamenti. Le sue condizioni restano gravi ma stazionarie

Biglietti Under 14 – Napoli-Cagliari ultimo evento gratuito della stagione : Napoli-Cagliari è l’ultima partita per la quale sarà possibile acquistare gratis i Biglietti per gli Under 14 accompagnati da un parente. Biglietti Under 14 – La legge numero 41 del 4 aprile 2007 prevede il rilascio dei tagliandi per i minori di 14 anni accompagnati da un parente fino al quarto grado. Nel corso della stagione devono essere almeno 10 gli eventi in cui la Società attua questa particolare agevolazione. Domenica 5 ...

L’ultimo gioco è trovare l’aggettivo per la stagione del Napoli. La risposta la dà LeBron James : “Mi sembra sia in corso un gioco di società. trovare l’aggettivo giusto per la stagione del Napoli. Da fallimentare a discreta, da deludente a sufficiente, da insufficiente ad accettabile…” Così ho scritto oggi su Repubblica. Ed ecco che un mio caro amico, Fabio Ambrosino, ha deciso di partecipare al giochino. E mi ha spiegato il suo punto di vista, molto ma molto intrigante, sulla stagione del Napoli. Giungendo a scegliere per ...

Napoli - l'ultimo dubbio di Ancelotti : Insigne o Milik insieme con Mertens : Inviato a Londra Gli ultimi dubbi di formazione del Napoli di stasera all'Emirates contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League riguardano l'attacco. Ancelotti ci penserà fino ...