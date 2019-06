Educare al recupero e riuso dei rifiuti elettrici | il progetto Life Weee entra nel vivo

laprimapagina

(Di domenica 2 giugno 2019) Prosegue a passi lunghi ileuropeo, perale aldeied

FondazioneUnifi : RT @regionetoscana: #Rifiuti elettrici ed elettronici da inquinanti a risorsa preziosa per inziative di #economiacircolare. Entra nel vivo… - Ecocerved : RT @regionetoscana: #Rifiuti elettrici ed elettronici da inquinanti a risorsa preziosa per inziative di #economiacircolare. Entra nel vivo… - consumatorirt : RT @regionetoscana: #Rifiuti elettrici ed elettronici da inquinanti a risorsa preziosa per inziative di #economiacircolare. Entra nel vivo… -