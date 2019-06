2 giugno | folla ai Fori imperiali per la parata dei militari

The Cure fanno il pieno anche su You Tube prima del bagno di folla italiano del 16 giugno : Cresce l’attesa per il ritorno dei The Cure nel nostro paese: la data è quella del 16 giugno all’Ippodromo del Visarno, Firenze: i biglietti del pit sotto il palco sono andati bruciati in un battibaleno così come quelli della VIP experience mentre per il settore esterno, che si prevede stracolmo, ci sono ancora tagliandi in vendita a 64€. Una cifra ben spesa per chi non ha mai visto dal vivo la band di Robert Smith ma anche per chi ha avuto la ...