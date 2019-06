UFC – Sconfitta all’esordio per Danilo Belluardo | l’azzurro si arrende per TKO sotto il

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Esordio amaro pernella UFC: il fighter italiano sconfitto per TKO dallo spagnolo Joel Alvarez al secondo round Dura solo 1 round e mezzo l’esordio diin UFC. Il fighter italiano, al primo match nella promotion americana, in quel di UFC Stockholm, è stato sconfitto dall’atleta spagnolo Joel Alvarez a metà del secondo round., che si è presentato nella gabbia con le bandiere dell’Italia e della Sicilia, è riuscito a portare l’avversario a terra nel secondo round, senza però sfruttare al meglio la posizione di vantaggio. Alvarez è riuscito a capovolgere la posizione, situazione che ha lasciatoin balia del ground and pound dello spagnolo, risultato letale ai fini del TKO decretato dall’arbitro. El Fenomeno with viscous ground & pound!!! #UFCStockholm results: Joel Alvarez def....