Tumore testa collo | pembrolizumab migliora la sopravvivenza

(Di sabato 1 giugno 2019) MSD ha presentato oggi l’analisi finale dello studio di fase III KEYNOTE-048 (su 882 pazienti) che ha valutato l’efficacia di, terapia anti-PD-1, sia in monoterapia che in combinazione con chemioterapia, nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose dellae del(HNSCC) recidivato o metastatico. Questi risultati sono stati presentati oggi al Congresso della Società Americana di Oncologia Medica (ASCO) a Chicago (Abstract #6000). Per la prima volta sono stati presentati i dati diglobale (OS) nel braccio conin combinazione con chemioterapia in base al livello di’espressione di PD-L1 e del braccio conin monoterapia nella popolazione totale dei pazienti. I risultati dell’analisi ad interim erano stati divulgati al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) nel 2018 e avevano dimostrato un ...

